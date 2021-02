Hindenburg/ Su Rete 4 il film con George C. Scott (oggi, 11 febbraio)

Hindenburg verrà riproposto su Rete 4 oggi, 11 febbraio, alle ore 16.40. Si tratta di un thriller basato su un fatto realmente accaduto, e racconta dell’incidente del 6 maggio 1937 al dirigibile Zeppelin LZ 129 Hidenburg, e da qui il titolo. Diretto e prodotto dal grande Robert Wise, famoso per essere uno dei più grandi cineasti degli anni sessanta, vincitore di quattro premi Oscar come miglior regista ed uno alla memoria, Hidneburg è un thriller intenso e fortemente legato alla veridicidità della storia. Uscito negli Stati Uniti il 25 dicembre del 1975, ha avuto subito un enorme successo di pubblico e di critica, anche grazie al cast stellare che lo compone; attore protagonista George C. Scott, vincitore di un premio Oscar nel 1971 con “Patton Generale d’acciaio”, Ann Brancroft, Oscar come migliore attrice nel 1963 con il film “Anna dei Miracoli”, e William Atherton, conosciuto soprattutto per il ruolo di Walter Peck in “Ghostbuster”.

Hindenburg, la trama

Hindenburg si svolge poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, nel 1937, quando il dirigibile Hidenburg, orgoglio di Hitler e di tutto il partito fascista, sta per sorvolare per la seconda volta l’oceano. La traversata verrà messa in dubbio dalla lettera di una veggente arrivata alla Zeppelin, azienda produttrice del dirigibile, in cui riporta chiaramente un grave incidente con conseguenza mortali. Per ragioni di propaganda ed onore il volo non verrà annullato ma il colonnello della Luftawwe, Franz Ritter, salirà a bordo per controllare se fra i passeggeri si nasconda un sabotatore. A seguito di ricerche e sospetti si scoprirà che un membro del personale di bordo antifascista vuole far saltare in aria il dirigibile con una bomba a tempo, e, nonostante gli sforzi del colonnello e degli altri passeggeri a bordo moriranno 34 persona tra cui Franz Ritter. Basato strettamente sul racconto reale dell’incidente, troverà nel finale l’autorità naziste che imputeranno la catastrofe a cause non definite.



