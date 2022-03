Hipra, vaccino spagnolo proteico e con due spike/ Come funziona, Ema avvia revisione

La disponibilità di vaccini anti Covid potrebbe aumentare: l’Agenzia europea per i medicinali ha, infatti, avviato la revisione del vaccino spagnolo Hipra. È a base di proteine, sviluppato dalla società spagnola Hipra Human Health S.L.U. come richiamo per gli adulti che hanno completato il ciclo vaccinale con un vaccino anti Covid diverso, quindi a mRna o adenovirus. Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Ema ha deciso di avviare la revisione continua in virtù dei risultati preliminari di studi di laboratorio e di studi clinici condotti sugli adulti. Questi ultimi hanno confrontato la risposta immunitaria al vaccino noto anche come PHH-1V (misurata dal livello di anticorpi contro SARS-CoV-2) con quella osservata col vaccino Pfizer.

Dai risultati preliminari emerge che la risposta immunitaria suscitata dal vaccino Hipra può essere efficace contro il Covid, anche contro le varianti preoccupanti come Omicron. Quindi, la revisione continua continuerà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per una domanda formale di autorizzazione alla commercializzazione. L’Ema valuterà i dati man mano che saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi, ma valuterà anche la conformità del vaccino Hipra ai consueti standard UE di efficacia, sicurezza e qualità.

COME FUNZIONA IL VACCINO SPAGNOLO HIPRA

Il vaccino spagnolo Hipra funziona esattamente come tutti gli altri vaccini anti Covid, quindi preparando l’organismo a difendersi dal coronavirus. Questo vaccino contiene due versioni di parte della proteina spike prodotte in laboratorio: una corrisponde alla parte della spike della variante alfa, l’altra della beta. Inoltre, contiene un adiuvante, una sostanza che aiuta a rafforzare le risposte immunitarie al vaccino. Dunque, quando il vaccino viene somministrato, il sistema immunitario identifica le due proteine come estranee e produce difese naturali, come anticorpi e cellule T, contro di esse.

Di conseguenza, se il vaccinato entra in contatto col coronavirus, il sistema immunitario riconoscerà la proteina spike e la attaccherà. Anticorpi e cellule immunitarie possono proteggere dal Covid lavorando insieme per uccidere il virus, impedire il suo ingresso nelle cellule del corpo e distruggere le cellule infette. I laboratori Hipra contano di commercializzare il vaccino spagnolo, che stanno sviluppando nella sede di Amer (Girona) a giugno. Quindi, si prevede di ottenere l’autorizzazione dell’Ema entro tale mese. Infatti, Carles Fabrega, direttore della divisione Salute Umana dell’azienda, a EFE ha detto che la risposta potrebbe arrivare a maggio o all’inizio di giugno.











