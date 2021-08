HIT & RUN/ La serie tv di successo grazie (anche) a Lior Raz

Il protagonista è sempre lui, Lior Raz. L’attore-scrittore-produttore israeliano giunto al successo con Fauda e che ora ritorna con Hit & Run, una serie tv girata per metà in Israele e per l’altra metà a New York.

Lior Raz ha un curriculum che non ha nulla da invidiare ai suoi personaggi: per 15 anni ha prestato servizio nelle forze speciali israeliane, poi l’esperienza come bodyguard, che lo ha portato a fare per qualche anno la guardia del corpo di Arnold Schwarzenegger, e potrebbe bastare. Tornato in Israele ed evidentemente ispirato dal suo ultimo cliente, si è dedicato al cinema, ha studiato recitazione e si è messo a scrivere copioni. Il successo arriva grazie alla collaborazione con Avi Issacharoff, con cui produce Fauda e adesso scrivono e realizzano insieme questa nuova serie thriller che Netflix ha distribuito worldwide (tutti i 9 episodi della prima stagione) dal 6 agosto. In Italia è già un successo.

Nella nuova serie Lior Raz interpreta se stesso nel ruolo di Segev Azulai. Lo troviamo infatti intento nella sua casa nei sobborghi di Tel Aviv alla gestione della sua vita familiare che trascorre tranquilla e felice. Ha una nuova e bellissima moglie americana, ballerina di successo, cresce con amore una figlia che adora la nuova compagna del padre, e svolge con passione il suo lavoro di guida turistica.

Ma una mattina la sua vita cambia drammaticamente. La moglie in partenza per gli Stati Uniti viene investita da un pirata della strada e muore sul colpo. Grazie all’aiuto di una parente che lavora nella squadra investigativa viene a sapere che gli investitori sono stranieri e sono arrivati in Israele solo il giorno prima e sono già rientrati negli Stati Uniti. Qualcosa non quadra e Segev incomincia a sospettare qualcosa e decide di mettersi in proprio. Così parte per New York sulle tracce degli uomini che hanno ucciso la moglie.

Segev ha un passato molto diverso da quello che vuol far credere. È stato per anni un agente speciale del Mossad, poi ha fatto il mercenario in Messico, e ha in giro per il mondo qualche conto in sospeso. Si convince che qualcuno ha ucciso la moglie per colpire lui, ma ben presto dovrà prendere atto che era la moglie a nascondergli la sua vera identità.

Arrivato a New York ricostruisce la squadra di amici con cui ha prestato servizio in America centrale, il suo fidato Assaf, interpretato dall’attore israeliano Lior Ashkenazi, e la giornalista Naomi Hicks, interpretata dall’attrice americana Sanaa Lathan (Out of Time, Somethings New, The Affair). Grazie a loro Segev scoprirà le molte verità nascoste nella vita della moglie, ma non potrà tornare più alla tranquillità che sperava. Almeno per il momento. Ma lo scopriremo presto nella seconda stagione.

Lior Raz non ha il fisico che ti aspetti da un agente speciale. Ha un corpo tarchiato ed è decisamente un po’ sovrappeso, si muove con agilità, ma da lui non ti aspetti cose da supereroe. Anzi, la sua principale qualità è proprio quella di incassare. Spesso ha la peggio. Ma dalla sua dimostra esperienza e sangue freddo e una capacità di leggere le situazioni non comuni. Ma fondamentalmente è sincero, di buoni sentimenti, sempre vittima, mai carnefice.

