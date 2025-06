Hitch - Lui sì che capisce le donne è un film dei tempi d'oro di Will Smith, qui affiancato dalla conturbante Eva Mendes. La regia è di Andy Tennant

Hitch – Lui sì che capisce le donne, film su Italia 1 diretto da Andy Tennant

La prima serata di Italia 1 di giovedì 26 giugno, alle ore 21:20, prevede la messa in onda della commedia sentimentale americana del 2005 dal titolo Hitch – Lui sì che capisce le donne. Si tratta di una produzione Columbia Pictures, distribuita in Italia da Sony Pictures Entertainment, e diretta da Andy Tennant, regista conosciuto per film come La leggenda di un amore – Cinderella (1998) e Anna and the King (1999).

La colonna sonora è di George Fenton che aveva già lavorato per i film citati e conosciuto per le sue quattro candidature all’Oscar per Gandhi (1982), Grido di libertà (1987), Le relazioni pericolose (1988) e La leggenda del re pescatore (1991), senza tuttavia vincerlo mai.

Protagonista del film è Will Smith, il celebre “principe di Bel Air”, in quegli anni sulla cresta dell’onda dopo il successo di Bad Boys (1995), di Michael Bay, e Alì (2001) di Michael Mann che gli aveva fruttato una candidatura all’Oscar.

Con lui, la splendida attrice e modella di origini cubane Eva Mendes, famosa per alcuni episodi della saga Fast & Furious e Training Day (2001) al fianco di Denzel Washington. Nel resto del cast ci sono, tra gli altri, Kevin James, Amber Valletta e Michael Rapaport.

La trama del film Hitch – Lui sì che capisce le donne: l’amore non può essere un lavoro

Hitch – Lui sì che capisce le donne è incentrato sulla particolare professione di Alex Hitchens detto “Hitch” che consiste nel dare consulenze agli uomini su come conquistare la donna di cui sono innamorati.

L’idea gli è venuta da una cocente delusione sentimentale avuta da giovane, quando venne tradito dalla sua ragazza, che lo convinse a non concedersi immediatamente ma di giocare d’astuzia per far capitolare la preda. L’unica regola che si è dato è di non accettare clienti il cui unico scopo è il sesso.

Un giorno conosce Albert, un dipendente di una società di investimenti, innamorato diella sua ricca cliente Allegra. L’uomo gli chiede aiuto, in quanto si sente impacciato e timoroso a dichiararsi. Dopo aver convinto Hitch della genuinità dei suoi sentimenti, quest’ultimo decide di accettare l’incarico.

Nel frattempo, in un locale, Hitch conosce Sara casualmente perché la salva da un tizio che la infastidiva, risolvendo la situazione presentandosi come suoi marito. A questo punto il protagonista mette in atto la sua tecnica da seduttore, fingendosi molto interessato alla vita di lei, ma congedandola con un drink.

Dopo alcuni giorni, Albert si sente pronto nel fare delle mosse con Allegra, fino a quando in una riunione con degli investitori che nuovamente bocciano l’idea della donna di investire i suoi soldi in una casa di moda, lui sbotta dicendole di non ascoltare quello che dicono i consulenti perché i soldi sono suoi e può farne ciò che vuole, arrivando, nella foga, persino a licenziarsi.

Albert è così convinto di aver perso il lavoro e anche l’amore, ma Allegra apprezza la schiettezza dell’uomo e lo invita a un cocktail per concordare il suo futuro impegno economico, iniziando così a frequentarlo.

Parallelamente Hitch invita Sara per un weekend, ma le cose si complicano quando, per conoscenze incrociate, il mestiere di lui viene a galla provocando uno scandalo, rovinando anche la relazione di Albert con Allegra. Riusciranno i due uomini a riconquistare il loro amore?