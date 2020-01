Hitler contro Picasso e gli altri/ Video, su Canale 5 il documentario storico

Hitler contro Picasso e gli altri va in onda in seconda serata di oggi, giovedì 30 gennaio, sulle frequenze di Canale 5 a partire dalle ore 23:25. Si tratta di un vero e proprio documentario storico realizzato in Italia nel 2018 dalla casa cinematografica Nexo Digital in collaborazione con Sky Arte e 3D Produzioni mentre la distribuzione in televisione e al cinema è stata gestita dalla sola Nexo Digital,. La regia è stata curata da Claudio Poli il soggetto è stato scritto da Didi Gnocchi mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Sabina Fedeli e Arianna Marelli. Il montaggio è stato realizzato dallo stesso regista mentre le musiche che si possono spostare Nella colonna sonora sono di Remo Anzovino. Ha preso parte alla realizzazione di questa pellicola di natura documentaristica il celebre attore Napoletano Toni Servillo il quale ha anche dato la propria voce per narrare i vari fatti riportati.

Hitler contro Picasso e gli altri, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Hitler contro Picasso e gli altri. L’Europa e tutto il mondo tra la fine degli anni 30 e primi anni 40 si ritrova a fare i conti con una situazione davvero drammatica per via della Germania nazista guidata da Adolf Hitler. Un regime particolarmente pericoloso che aveva quale principale prerogativa quella di eliminare dalla faccia della terra la razza ebrea e soprattutto di imporre il proprio volere a tutto il vecchio continente. Oltre allettante disumanità compiute nei confronti degli uomini durante gli anni di guerra ed in particolar modo nei campi di concentramento dove bambini, uomini, donne e anziani venivano uccisi senza alcun ritegno e senza alcuna ragione anche il mondo dell’arte veniva usurpato e bistrattato dalla violenza nazista. Nel corso di questo documentario cinematografico viene raccontato quanto il regime nazista cercò di influenzare in maniera negativa o peggio ancora di distruggere l’arte soprattutto quella antica cercando di imporre anche da un punto di vista culturale quelli che erano i propri intendimenti e le proprie idee. Tuttavia grazie all’estrema passione e alla grande forza di grandi personaggi del Mondo dell’arte e di persone appassionate è stato possibile conservare Durante gli anni bui della Seconda Guerra Mondiale il grande dna artistico che c’è stato lasciato da grandi artisti che hanno caratterizzato la storia dell’umanità.

Il trailer di Hitler contro Picasso e gli altri





