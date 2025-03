Se c’è un aspetto curiosamente interessante della famosa vita e vicenda storia legata alla figura di Adolf Hitler che fino ad oggi non si è mai riusciti a dimostrare realmente e concretamente è – tra i tanti – il sempre ipotizzato sodalizio con il satanista autoproclamato ‘Bestia’ Aleister Crowley, a più riprese (ancor più che lo stesso Fuhrer e sicuramente con una maggiore frequenza) definito come ‘l’uomo più malvagio del mondo’ in grado di creare attorno ai suoi deliri una vera e propria religione ancora oggi praticata negli USA: una figura – quella di Crowley – certamente controversa e che per la prima volta sembra essere stata collocata dall’uomo che meglio lo conosceva (ovvero il suo biografo ed esecutore testamentario John Symonds) al fianco di Hitler.

Partendo proprio da qui, il presunto sodalizio tra il Fuhrer e il satanista era stato a più riprese ipotizzato da numerosi studiosi dell’occulto, tra i quali René Guénon che collegò alla misteriosa sparizione della ‘Bestia’ a Lisbona un viaggio – appunto – a Berlino nel pieno dell’ascesa del leader nazista nel 1930; mentre dal conto del biografo Symonds nel suo libro ‘La testa di medusa’ si fa chiaro riferimento – forse il più attendibile ad oggi, data la sua vicinanza a Crowley – a questo presunto sodalizio che avrebbe reso il mago satanista un vero e proprio “maestro di vita” del Fuhrer in grado di placare le sue “eruzioni emotive”, le “fragilità penose” e le “tossicità superomistiche”.

Chi era Aleister Crowley, il satanista e mago definito ‘l’uomo più cattivo del mondo’

Ipotesi – è bene precisarlo – e non vere e proprie prove perché da nessuna parte nei documenti ufficiali di Hitler viene mai citato l’incontro con il satanista, ma d’altra parte è bene ricordare che se c’era qualcuno che conosceva profondamente il mago quello era certamente il biografo – al tempo giornalista e romanziere – Symonds, conosciuto per puro caso nel 1946 ad un anno dalla morte del satanista e diventato uno dei suoi più vicini e fidati confidenti, autore di numerosi volumi interamente dedicati all’occultista (tra i quali ‘Man, Myth & Magic’, ‘The Great Beast’ e ‘The Beast 666’) che ad oggi rappresentano una delle più lucide memorie di quella lucida follia che permeava la sua figura.

Giusto per dare un contorno e un’immagine (più o meno) chiara su Aleister Crowley vale la pena ricordare che era figlio di una famiglia benestante profondamente religiosa, dalla quale si staccò piuttosto presto per vivere il suo delirio satanista: uomo eclettico e sempre impegnato in qualcosa di incredibile – fu il primo a scalare il K2 da solo, ma anche a vivere a più di 6mila metri di altezza -, per tutta la vita si dedicò all’occulto, alla magia e alla ricerca del maligno con il quale proclamava di essere in contatto diretto; mentre la fama di ‘uomo più cattivo del mondo’ è soprattutto legata ai presunti sacrifici umani che compiva, mai dimostrati – ma sempre indagati – dalle autorità di mezza Europa e che gli valsero decine di espulsioni da altrettanti paesi.