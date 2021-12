Hiv, FDA approva farmaco Apretude/ “Più efficace del 90% rispetto a Truvada”

Hiv, il farmaco iniettabile Apretude è stato approvato dalla Food and Drug Administration: una svolta storica nella lotta contro la malattia, che consentirà di ridurre il rischio di Hiv-1 acquisito per via sessuale. Si tratta di un prodotto farmaceutico sviluppato da ViiV Healthcare (gruppo GlaxoSmithKline) e, come rivelato dai tabloid statunitensi, si tratta di un farmaco a lunga durata d’azione e autorizzato in America per adulti e adolescenti negativi all’Hiv-1 e con almeno 35 chilogrammi di peso.

Come rivela “Pharmastar”, la decisione della FDA è fondata sui risultati positivi ottenuti da due studi internazionali di fase IIb e III multicentrici, randomizzati e in doppio cieco (HPTN 083 e HPTN 084), che hanno incluso oltre 7.700 partecipanti in 13 Paesi. Il primo studio ha incluso uomini non infetti da HIV e donne transgender che hanno rapporti sessuali con uomini, mentre lo studio 2 ha riguardato donne cisgender non infette e a rischio di contrarre l’HIV. Nel primo caso, i partecipanti che hanno ricevuto Apretude hanno sviluppato il 69% di rischio in meno di contrarre l’infezione rispetto a chi era stato curato con Truvada (farmaco orale che si assume una volta al giorno), mentre nel secondo si è arrivati addirittura al 90%.

HIV, FARMACO APRETUDE: POSOLOGIA E DICHIARAZIONI

Il farmaco Apretude contro l’Hiv dovrebbe essere somministrato solo sei volte all’anno, iniziando con una singola iniezione da 600 milligrammi inoculata a distanza di un mese per due mesi. Dopo la seconda iniezione, si prosegue con una puntura ogni due mesi.

È ancora “Pharmastar” a riportare le dichiarazioni dell’amministratore delegato di ViiV, Deborah Waterhouse, a seguito dell’approvazione da parte della FDA: “ViiV Healthcare è orgogliosa che Apretude sia stato studiato in uno dei programmi di sperimentazione per la prevenzione dell’HIV più diversificati e completi fino ad oggi, che include anche un numero tra i più grandi di donne transgender e di uomini neri che fanno s*sso con uomini mai arruolati in una sperimentazione per la prevenzione dell’HIV. Con Apretude, le persone possono ridurre il rischio di acquisire l’HIV con solo sei iniezioni all’anno”.

