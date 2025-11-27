In Italia nel 2024 si sono registrati più di 2mila nuovi casi di HIV: quasi il 60% delle diagnosi erano tardive, a ridosso della comparsa dell'AIDS

Con l’avvicinarsi della giornata mondiale contro l’AIDS, iniziano a emergere i consueti report internazionali sulla diffusione del virus dell’immunodeficienza umana (meglio noto con la semplice sigla “HIV”) utili per comprendere l’avanzamento di una malattia che fino a pochi decenni fa rappresentava una vera e propria condanna a morte, con il quale oggi – fortunatamente – si può tranquillamente convivere; ferma restando, però, la necessità di ricevere una diagnosi in tempi utili per sottoporsi ai dovuti trattamenti medici.

Prima di passare ai dati sull’emergenza, è utile ricordare – visto che la disinformazione in merito è ancora troppo elevata – che quando si parla di HIV si intende un particolare virus che attacca direttamente i globuli bianchi (soprattutto i linfociti T CD4+): con l’avanzare del virus, se non debitamente trattato, si rischia di incorrere nell’AIDS che rappresenta lo stadio avanzato della malattia in cui il sistema immunitario non è più in grado di reagire alle malattie, rendendo – sempre senza trattamenti – anche un comune raffreddore mortale.

I numeri dell’HIV in Italia: quasi il 60% delle diagnosi sono tardive, a ridosso del passaggio all’AIDS

Tenendo a mente questa distinzione, possiamo passare ai dati veri e propri con l’Istituto Superiore della Sanità che ha calcolato – ovviamente nel 2024 – 2.379 nuovi casi di HIV, dei quali 450 sono sfociati nell’AIDS: l’incidenza nel nostro paese è attualmente pari a 4 casi ogni 100mila persone, fortunatamente inferiore alla media di 5,9 che si registra sul suolo europeo; mentre non stupirà che la principale causa della trasmissione dell’HIV (nel 46% dei casi) è ancora legata ai rapporti sessuali non protetti.

Il territorio sul quale si contano le maggiori diagnosi di HIV è il Lazio, con un’incidenza superiore ai 5,8 casi ogni 100mila abitanti, seguito dalla Toscana e dall’Emilia; mentre se è il territorio laziale quello con il maggior numero di casi (361 diagnosi nel 2024, il 15,2% del totale nazionale), se non si tiene conto del numero di residenti, il secondo posto spetta alla Lombardia che ha fatto registrare un totale di 449 nuovi casi.

A rendere ancora peggiori i dati sull’incidenza italiana dell’HIV c’è anche il non trascurabile dato sulle diagnosi tardive che spesso e volentieri arrivano quando il virus sta per sfociare nell’AIDS: in Italia, infatti, il dato è del 59,9 per cento, nettamente superiore alla media europea – di per sé altrettanto negativa – che è del 48 per cento; ma al contempo superiore anche alla media della regione europea dell’OMS (che include anche parte dell’Asia), che è pari al 54 per cento.