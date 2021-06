“Ho ammazzato tua madre, ora tocca a te”/ 41enne tenta di strangolare figlio 18enne

Ore di paura nella giornata di ieri, sabato 19 giugno 2021, ad Arese (Milano), dove un 41enne di origini messicane ha ucciso la moglie connazionale di 48 anni e tentato di strangolare il figlio 18enne dopo avere compiuto l’omicidio della consorte. Stando a quanto emerso fino a questo momento dalle principali agenzie stampa, il giovane ieri mattina stava dormendo sul divano di casa e, al suo risveglio, si è trovato di fronte il padre, che gli chiedeva di parlare con lui. Tuttavia, alla luce dei rapporti tesi fra di loro, il giovane avrebbe rifiutato la conversazione, scatenando le ire dell’uomo.

Quest’ultimo, infatti, ha finto di allontanarsi dall’adolescente, salvo poi tornare indietro impugnando una cintura di nylon e dicendo al figlio: “Ho ammazzato tua madre e ora tocca a te”. A quel punto, c’è stato il tentativo di strangolamento, con il 18enne che ha opposto resistenza, perdendo poi conoscenza dopo essersi finto morto. Ha riaperto gli occhi solamente quando i soccorsi erano già arrivati in casa, allertati da uno degli altri due figli della coppia, di soli quindici anni.

41ENNE ARRESTATO: HA UCCISO LA MOGLIE E TENTATO DI STRANGOLARE IL FIGLIO

A quel punto, sul luogo del delitto sono intervenuti gli inquirenti, che hanno arrestato il 41enne dopo averlo trovato sanguinante in bagno, con delle ferite sparse sul corpo, che gli sono valse una prognosi di dieci giorni data dai medici dell’ospedale di Garbagnate, prima di essere trasferito in caserma e, successivamente, nel carcere di San Vittore a Milano. Come riporta Adnkronos, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere ai quesiti formulatagli dalle forze dell’ordine.

Adesso c’è attesa per l’interrogatorio di garanzia, così come per l’esame autoptico che sarà condotto sul cadavere della moglie, utile a stabilirne le cause del decesso. Va precisato che la donna è stata trovata con una ferita da taglio nell’arcata sopraccigliare e con alcune petecchie agli occhi, probabile e abituale segno di soffocamento. Una morte del tutto simile, dunque, a quella che avrebbe dovuto fare suo figlio 18enne.

