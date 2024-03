“Ho denunciato molestie del capo, ora non lavoro più”/ Angelina: “Pacche sul sedere e palpeggiamenti”

A Storie Italiane il caso di Angelina, che ha denunciato il suo datore di lavoro perchè ha subito delle molestie, ed ora nessuno vuole assumerla più. Angelina lavorava nel 2022 in un’azienda di confezionato, era considerata una lavoratrice molto brava e proprio per questo le viene chiesto di fare il turno notturno. Un mese dopo il suo responsabile che lavora per l’azienda iniziare a fare qualcosa di gravissimo: “Ha iniziato a mettermi le mano addosso – racconta la vittima di molestie – a toccarmi, inizio subito a ribellarmi a queste pacche sul sedere, sfioramenti, ma lui continui notte dopo notte, io il mattino dopo ho immediatamente avvertito la mia responsabile diurna e le ho detto che avevo un grosso problema ma lui ha continuato notte dopo notte, le molestie sono sempre state più gravi”.

E ancora: “Ha iniziato davanti a tutti, poi ha iniziato a seguirmi di notte nell’azienda dove c’era molto buio, in penombra. Mi seguiva nei bagni, negli spogliatoi e lì mi metteva le mani addosso pesantemente”. Ma quando le colleghe vedevano? “Non facevano assolutamente nulla perchè per loro era normale, lui palpeggiava tutte, avevano paura di perdere il lavoro”.

DENUNCIA MOLESTIE SUL LAVORO: “MAI ACCADUTO NULLA DI SIMILE IN VITA MIA”

Angelina ha iniziato a stare male fisicamente, il medico le dice di denunciare ed entra in contatto con l’avvocato Lorenzino: “La denuncia è partita subito – racconta le legale a Storie Italiane – le abbiamo dato subito supporto e l’abbiamo aiutata rivolgendosi alla donna e chiedendo di fare qualcosa. Ho partecipato io personalmente all’incontro e sono stupefatta ancora ora a raccontarlo. In quell’occasione sono state convocate le dipendenti e tutte hanno negato se fosse accaduto qualcosa e poi alla fine è stato convocato lui che ha negato. Io e la signora assolutamente basite, mai capitato in tutta la mia vita una cosa del genere”.

Oggi Angelina è senza lavoro dopo la denuncia: “In zona si dice che io sono una persona scomoda perchè denuncio”, e quindi la stessa viene un po’ snobbata dalle aziende. “La responsabile della mia cooperativa mi ha detto che se avessi denunciato non avrei trovato più lavoro in tutto il Piemonte”.











