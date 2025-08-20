Ho fatto 13! - I Festival di Pippo Baudo va in onda su Rai 1 oggi 20 agosto 2025 alle 21.30: l'ultimo saluto al conduttore tra aneddoti e retroscena

Nella giornata dei funerali di Pippo Baudo, anche la Rai ha deciso di fare il suo ultimo saluto a uno dei conduttori simbolo dell’azienda, dedicandogli un’intera programmazione. Dalla mattina alla prima serata, Rai omaggia Baudo con ricordi e trasmissioni, concludendo con Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo, che ripercorrerà tutti i Festival di Sanremo da lui condotti.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti annuncia una puntata speciale su Canale 5/ "Ecco a chi sarà dedicata"

Su Rai 1, mercoledì 20 agosto a partire dalle 21.30, il pubblico potrà rivivere i momenti salienti dei 13 Festival condotti da Pippo Baudo, che l’hanno poi consacrato simbolo della kermesse canora più famosa e amata d’Italia. Saranno infatti riproposte le immagini di archivio, le esibizioni più celebri delle varie gare e i momenti indimenticabili di quegli anni, tra interviste e gag con volti dello spettacolo italiani ed internazionali.

Alessandro, figlio di Pippo Baudo: “Ci vedevamo poco, ma gli volevo bene”/ “In questi giorni di dolore…”

Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo su Rai 1: l’ultimo saluto al conduttore tra scene mai viste

Ma non è tutto: nel corso di Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo, saranno mostrati anche alcuni dei debutti più celebri della TV e della musica italiana. L’esclamazione “L’ho inventato io!” non è, d’altronde, fatta a caso da Baudo, che ha davvero lanciato molti volti che hanno fatto poi la storia della TV e continuano a farla. Alcuni di questi hanno debuttato proprio al Festival di Sanremo, in qualità di co-conduttori, valletta o cantante. Non mancheranno, inoltre, aneddoti dietro le quinte e le testimonianze di coloro che hanno conosciuto Baudo e hanno lavorato fianco a fianco con lui per la kermesse. La Rai presenta questo speciale come un vero e proprio “viaggio dagli anni ’60 ai 2000”, che ricorderà al pubblico quella parte, forse dimenticata, della carriera di Pippo Baudo.

Dina Minna, storica collaboratrice di Pippo Baudo: “Ho perso un papà”/ “Voleva tornare in Sicilia…”

Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo è visibile in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.30, ma si può seguire anche in streaming attraverso il sito Raiplay, da TV, smartphone, tablet e PC.