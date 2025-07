In queste ore l’ex tronista ha quindi voluto ricordare quel momento così difficile per lui, in occasione dell’anniversario di quell’incidente. Il ragazzo ha dichiarato di aver capito molte cose da quel periodo terribile della sua vita. “Esattamente un anno fa ebbi un grave incidente…Ho capito molto da quel momento e non voglio strumentalizzarlo”, ha esordito lui. In seguito ha sfruttato questa occasione per dare un consiglio molto prezioso a tutti coloro che lo seguono. Il fidanzato di Cristina Ferrara – anche lei diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne – ha suggerito a tutti i followers di apprezzare molto le piccole cose della vita.

Barbara Matera: “Storia ‘segreta’ con Gigi D’Alessio? Non l’ho mai dimenticato”/ “Durata poco, però…”

“Senza alcun tipo di saccenza mi sento di consigliarvi di apprezzare il valore della vita e di ciò che abbiamo“, ha continuato lui, affermando che la felicità non bisogna andarla a cercare in posti sconosciuti, perché si trova semplicemente dentro ognuno di noi. “La felicità è dentro di noi“, ha concluso Gianmarco, che con la sua personalità ha conquistato l’attenzione di tutti. Questo incidente lo ha fatto quindi riflettere su cosa sia davvero la vita e su quanto sia importante essere felici.

La storia di Gianmarco e Cristina

Nell’ultimo periodo si era parlato molto di una presunta crisi tra i due, che sono usciti da pochissimo dallo studio televisivo di Uomini e Donne e che hanno iniziato una relazione. Pare però che queste voci siano rientrate, anche perché di recente sono apprese sui social nuove fotografie che li ritraggono insieme e sempre più felici.