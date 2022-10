“Ho il Covid”/ Luciano Ligabue rimanda i concerti a Parigi e Londra

Luciano Ligabue annuncia di avere il Covid, rimandati i concerti

Luciano Ligabue annuncia di avere il Covid-19 con un video su Instagram; il cantante si sarebbe dovuto esibire a Parigi e Londra, ma il virus lo terrà bloccato per almeno una settimana. Il cantante condivide la notizia e la sua frustrazione sui social.

“Ciao sono in una stanza d’albergo a Parigi“, così esordisce Luciano Ligabue: “Che purtroppo diventerà il posto in cui sarò rinchiuso, forse, per una settimana. Perchè dopo una notte in cui non sono stato bene, stamattina ho fatto il tampone e scoperto di avere il covid. Quindi saltano, purtroppo, i concerti di stasera al Bataclan e quello di domani sera a Londra. Vi potete immaginare il giramento di balle. Dopo i due bellissimi vissuti a Barcellona e e Bruxelles… però è andata così. Mi dispiace tantissimo per il disagio creato vi abbraccio“. Nei prossimi giorni, afferma il cantante, lo staff annuncerà quale sarà la nuova data dei concerti che è stato costretto a rimandare.

Luciano Ligabue avvisa i fan: “Ho un polipo”

Luciano Ligabue ha finalmente ripreso ad esibirsi dal vivo, anche se dovrà attendere ancora un po’ per la tappa a Parigi e Londra a causa del Covid. Nel corso della sua carriera, invece, il cantante era stato colpito da un altro problema che lo ha costretto a uno stop.

Luciano Ligabue svela tutto ai suoi fan: “Mi hanno detto una cosa che avrei preferito non sentirmi dire, ma che purtroppo rientra fra quelle che vengono definite le malattie professionali di chi canta cioè ho un polipo“. Dopo un periodo di cure e di riposo, il cantante si è ripreso alla grande e ha continuato a realizzare fantastici concerti in giro per l’Italia e l’Europa.

