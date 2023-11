“Ho provato lo snus e ho vissuto 7 ore di inferno”/ Gary Lineker: “Ero nudo sul letto…”

Gary Lineker, ex attaccante inglese, nonché opinionista tv in patria, ha raccontato di aver provato lo snus, una sostanza che va per la maggiore fra i giocatori della Premier League.

L’episodio, come si legge sul Corriere della Sera, risale a pochi anni fa, prima della sfida fra Italia e Turchia del campionato di calcio europeo del 2020. Il quotidiano di via Solferino ha sottolineato come a settembre la PFA, l’associazione dei calciatori professioni del Regno Unito, abbia avviato uno studio che sottolinea gli impatti negativi sulla salute proprio dello snus, una sostanza che è di fatto tabacco macinato e venduto in delle palline masticabili, e che viene appunto utilizzata dai calciatori che militano nella Serie A inglese (spesso e volentieri sono pizzicati dalla telecamere mentre ne facevano uso durante una partita). Attenzione, il consumo non è considerato doping in quanto la sostanza non è inserita nella lista Wada, ma la sua vendita resta illegale nella maggior parte dei Paesi europei perchè sostanza ritenuta nociva e cancerogena.

GARY LINEKER E LA SUA ESPERIENZA CON LO SNUS: “NON RIUSCIVO A MUOVERMI”

Gary Lineker, quarto miglior marcatore nella storia della nazionale inglese, oggi commentatore della BBC, ha deciso di provarla e ne ha parlato in occasione di Rest is Football, podcast da lui ideato con Alan Shearer e l’ex Manchester City Micah Richards. Il giorno prima dell’inizio dell’Europeo Lineker decise, riluttante, di provarlo e il risultato fu decisamente negativo: “Ho vissuto sette ore di assoluto inferno. Mi sono seduto sul letto completamente nudo e ho sputato quelle palline masticabili, gettandole nella spazzatura”.

Gary Lineker ha proseguito: ““Che diavolo è questa cosa?”, ho pensato. Stavo sudando e congelando. Non riuscivo più a muovermi, avevo una nausea terribile ma non riuscivo ad alzarmi a causa delle vertigini. Alla fine mi sono sdraiato sul pavimento e mi sono messo a strisciare fino al bagno come un serpente, scivolando. Era l’unico modo per arrivarci. Prima di arrivarci, ho vomitato ovunque. Sono stato malissimo. Alla fine mi sono messo a letto e ho guardato l’ora. Erano giù le 7 del mattino”.

