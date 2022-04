“Ho sposato il mio gatto India”/ Deborah Hodge: “Rischiavo di doverlo dare via…”

Deborah Hodge, una cittadina inglese di 49 anni, ha sposato il suo gatto India (5 anni) per poterlo tenere con sé. Una storia incredibile quella che giunge dall’altra parte della Manica e che vede protagonista un felino domestico che i padroni dell’abitazione presso cui Deborah è in affitto non volevano, tanto da intimarle di “darlo via”. Un vero e proprio dramma per la donna, che, stando a quanto filtra da alcuni articoli scritti dai tabloid britannici, in passato ha già dovuto prendere a malincuore una decisione di questa natura con tre animali diversi, al fine di poter alloggiare presso appartamenti in affitto che non prevedevano la possibilità di convivenza con cani o gatti. Addirittura, secondo il “Mirror”, nella precedente dimora Deborah ha dovuto rinunciare a Siri e Starshine, due meravigliosi husky, dopo avere ricevuto minaccia di sfratto da colui che, all’epoca, era il suo padrone di casa.

Questa volta, per mettersi al riparo da qualsiasi affanno, ha scelto l’opzione indubbiamente meno ortodossa di tutte e ha sposato il suo gatto. Un sacrificio d’amore che alla 49enne, madre single di due figli, probabilmente non è pesato più di tanto, visto e considerato che ha commentato raggiante la notizia che, proprio per il suo contenuto insolito, sta rapidamente facendo il giro dell’orbe terracqueo, approdando anche in Italia.

DEBORAH HODGE: “HO SPOSATO IL MIO GATTO. NON POSSO STARE SENZA DI LUI, MI RIFIUTO!”

Ecco dunque che i fiori d’arancio, con tanto di cerimonia ufficiale, sono sbocciati e Deborah ha sposato il suo gatto India, indossando uno smoking e reggendo in mano l’immancabile bouquet, il tutto con un’amica a officiare il matrimonio. Assenti alla festa i figli, che non hanno assecondato la decisione materna.

Deborah Hodge, racconta il “Mirror”, lo scorso mese ha perso il lavoro e teme lo sfratto (e, con esso, il rischio di doversi separare dalla sua India). Anche da qui è derivata la scelta di sposare il felino: “Molti pensano che sia impazzita, ma non avevo niente da perdere e tutto da guadagnare, quindi ho sposato il mio gatto! Non posso stare senza India. Lei è fondamentalmente la cosa più importante nella mia vita dopo i miei figli. Sposando India, voglio dimostrare che non possiamo essere separati in nessuna circostanza poiché è importante per me quanto i bambini. Mi rifiuto di separarmi da lei. Preferirei vivere per strada piuttosto che stare senza di lei”.

