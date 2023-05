“Ho subito 54 furti”/ Tabaccaio Pontedera: “Per bloccare i ladri ho messo nebbiogeno”

“Ho subito 54 furti“, l’ultimo negli scorsi giorni per un danno di 8mila euro. Questo quanto subito da parte di un barista e tabaccaio di Pontedera, in provincia di Pisa, che ha raccontato la sua drammatica vicenda in diretta su Canale 5 a Mattino Cinque News: “Non è stato portato via quasi nulla, da quando ho messo questo nebbiogeno, prima i danni erano enormi, vetrate tirate giù con la macchina e di tutto di più”.

Raffaele Morelli: “Basta chiamare 'amore' i figli”/ “Insegniamo loro la sofferenza”

I ladri hanno sfondato in un’occasione la vetrina con la propria vettura: “E’ stato il danno più grosso che ho avuto da 20mila euro. Loro puntano sulle sigarette, sul magazzino di sigarette, che quando è pieno è di 6/7 mila euro. Ma è più il danno, devo stare chiuso, devo ricomprare le sigarette a spese mie visto che l’assicurazione paga dopo due mesi, prima bisogna pagarle e poi te li danno”. Il barista ha deciso di mettere un nebbiogeno: “Fa solamente della nebbia, come se fossero delle sigarette elettroniche, e in tempo di dieci secondi non vedi più niente. Ma chi ha fatto l’ultimo colpo è venuto qui una decina di giorni prima, ha controllato cosa c’è”.

Maltempo Emilia/ Bonaccini: "Domani a Von der Leyen chiederemo fondo solidarietà"

TABACCAIO PONTEDERA HA SUBITO 54 FURTI: “SE FACCIO IL CONTO DI QUANTO MI SONO COSTATI…”

Nel filmato pubblicato da Mattino 5 News si vede chiaramente il ladro che cerca di distruggere il nebbiogeno, mentre il dispositivo rende più difficoltoso il lavoro ai criminali: “E’ servito questo strumento, aggiunge il negoziante”.

Ma alla fine quanto sono costati questi furti? “Non lo voglio pensare perchè starei male tutto il giorno, starei in barca tutto il giorno ora, meglio non pensarci, tanto è andata così e non posso farci niente”. Il barista si è ovviamente infuriato dopo l’ultima rapina: “Se me lo fossi trovato di fronte non so come sarei, mi dicevo dentro di me che se l’avessi trovato in strada gli sarei andato addosso con la macchina, poi dopo mi sono reso conto di quanto stessi pensando”.

Madonna di Trevignano/ Veggente Teresa Scopelliti "Gisella? Forti dubbi, i messaggi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA