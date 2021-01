Hoara Borselli, ex fidanzata Walter Zenga/ Roberta Tamerli: “Con Walter finì perché stava con lei”

Se è vero che nella puntata di oggi di Domenica Live si tornerà a parlare di Walter Zenga e del suo rapporto con i figli Andrea – concorrente al Grande Fratello Vip – e Nicolò, non è da escludere che si possa parlare anche di una delle ex compagne del portierone dell’Inter e della Nazionale: Hoara Borselli. L’attrice viareggina, ospite qualche tempo fa di Caterina Balivo a “Vieni da me” su Rai Uno, ha raccontato della storia d’amore durata sette anni con l’ex calciatore: “Tre anni e mezzo li abbiamo vissuti negli Stati Uniti, abbiamo girato e fatto una vita bellissima. Lui è una persona generosissima, sotto tutti i punti di vista. Mi ha trattata come una regina“. Parole al miele dunque per il suo vecchio amore, quel Walter Zenga che con lei avrebbe voluto costruire una famiglia dopo aver lasciato la moglie Roberta Termali, mamma appunto di Nicolò e Andrea.

HOARA BORSELLI, EX COMPAGNA WALTER ZENGA

Non è un mistero che la storia tra Walter Zenga e la sua seconda moglie sia finita proprio a causa di Hoara Borselli. Ad indicarlo fu la stessa Roberta Termali: “Finì, lui stava già con Hoara Borselli con la quale si trasferì a Boston”. E proprio Hoara, rispetto a quel periodo, dalla Balivo ricordò sempre dalla Balivo: “Lui si è separato per stare con me e capisco che per una madre è faticoso lasciare i suoi figli ad un’altra donna. Ma io non ero mamma e non capivo”. La Borselli ammise infatti in quell’occasione di non sentirsi pronta a soli 20 anni, a creare un famiglia con il calciatore: “Non avevo istinto di maternità, ero giovanissima”. In ogni caso da parte di Hoara arriveranno soltanto belle parole nei confronti di Walter Zenga, al quale è rimasta legata da un profondo affetto: “Ci saremo sempre l’uno per altro. Questo perché è un rapporto nato e finito bene”.



