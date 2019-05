Hoara Borselli VS Ballando/ “Trattata male, so perché ma non posso dirlo!”

Hoara Borselli, ex volto vincente della primissima edizione di Ballando con le stelle, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 durante il format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte. La showgirl, ha parlato del dance show dell’ammiraglia di Casa Rai: “Devo essere sincera, ho vinto la prima edizione di Ballando con le Stelle, è un programma che ho nel cuore, ma è un programma che mi ha trattato molto male a posteriori. In tutte le edizioni dove sono sempre state chiamate persone che hanno rappresentato un po’ il programma, non so perché, la memoria è stata molto corta. Il motivo? Lo so. Una spiegazione me la sono data. Ma non si può dire”, spiega. Ed infatti l’ex fidanzata di Walter Zenga, ha anche confidato di alcune stranezze che le hanno rivelato i suoi follower tramite Instagram, relative a richieste di fotografie decisamente particolari: “Mi chiedono foto dei piedi o sarebbero pronti a comprare scarpe usate”.

Hoara Borselli: “Caso Prati? Surreale!”

Hoara Borselli, pare essere assalita dalle richieste strane tramite social. Oltre i feticisti infatti, c’è spazio per quelli “che mandano i curriculum per fare da money slave. Schiavi economici. Mi scrivono cose tipo ‘automunito, milite esente, mi offro per pagarti lo shopping’ o altre cose simili”. Anche le donne la commentano, ma spesso purtroppo per criticarla: “Ci sono anche donne che pensando di offendermi mi scrivono cose tipo ‘mamma mia, non sei più come eri a vent’anni’. Ma io non mi offendo. Penso di essere meglio adesso, mi piaccio di più rispetto a venti anni fa. Sono orgogliosamente una quarantenne passata. Immaginate che fatica sarebbe passare una vita a combattere il tempo che scorre”. Anche la showgirl, si è sbottonata sul caso del momento, quello legato al falso matrimonio con protagonista Pamela Prati che proprio ieri, ospite di Verissimo ha raccontato la “sua” verità. “Ormai siamo al surreale, arrivati a questo punto possiamo solo iniziare a scavare. Io non potrei mai fidanzarmi con qualcuno conosciuto solo tramite Facebook comunque. Non mi piace il fumo, voglio l’arrosto”, ha concluso.

