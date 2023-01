Hogwarts Legacy, 16 minuti di gameplay/ Video “Si potrà usare anche la magia oscura”

Hogwarts Legacy si avvicina inesorabilmente all’uscita. La data da segnarsi in rosso è il 10 febbraio 2023 e nelle scorse ore gli sviluppatori hanno consegnato la versione finale del gioco alle principali redazioni del settore, pubblicando anche un inedito video gameplay di ben 16 minuti (che trovate sotto questa pagina). Il filmato, completamente in italiano, ci permette di dare un primo approfondito sguardo a questa avventura che si preannuncia magica per i moltissimi fan di Harry Potter ma non solo. La storia, infatti, è slegata da quella del maghetto occhialuto, tenendo conto che sarà ambientata nel 1800, quindi circa due secoli prima gli eventi narrati nei libri e nei film.

Un gioco che ha già vinto l’Oscar del più atteso e che ora si candida ad essere uno dei più riusciti dell’anno 2023, nonostante siamo appena agli inizi. Del resto erano anni che i fan dell’universo di Harry Potter attendevano un gioco tripla A, visto che le esperienze passate, seppur qualcosa di positivo via sia stato, hanno lasciato un bel po’ di amaro in bocca. Ma ora l’attesa sembrerebbe essersi conclusa, e in Hogwarts Legacy saranno molteplici le attività che potremo fare, a cominciare dall’esplorare il castello, assistere alle partite di Quidditch e ovviamente imparare tanta, tantissima magia, il “core” dello stesso gioco.

HOGWARTS LEGACY: “MAGIA OSCURA? NON VI GIUDICHEREMO”

E a proposito di magia, sono giunte nelle ultime ore delle dichiarazioni molto interessanti da parte degli sviluppatori, che uscendo allo scoperto hanno spiegato che all’interno del videogioco il nostro mago alterego potrà utilizzare anche la magia nera, oscura.

Stiamo parlando di torture, colpi violenti e uccisioni, azioni che spesso e volentieri abbiamo visto nei duelli fra maghi nelle varie pellicole di Harry Potter. Gli sviluppatori, dopo aver meditato a lungo, hanno deciso di introdurre Crucio, Imperio, Avada Kedavra e via discorrendo per fare in modo che alla fine il giocatore sia libero di scegliere: «Questo perché la scelta è l’incarnazione definitiva del gioco di ruolo: consentire ai giocatori di essere malvagi. I creatori del gioco non vi giudicheranno per le vostre scelte. Se volete essere malvagi, siate malvagi». Prima di congedarci vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è già acquistabile fin da ora in pre order su Amazon per tutte le varie piattaforme per cui il gioco è disponibile.

