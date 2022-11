Hogwarts Legacy, 40 minuti di gameplay ufficiale/ Video, un sacco di dettagli svelati

Hogwarts Legacy, l’attesissimo videogioco sull’universo di Harry Potter, in uscita nel 2023, torna a mostrarsi e lo fa in maniera decisamente corposa. Avalanche, lo studio che sta realizzando l’opera mastodontica, ha mostrato nelle scorse ore un video gameplay di ben 40 minuti, in cui di fatto ha fornito numerosissimi dettagli in merito a ciò che ci aspetta con la nuova avventura videoludica direttamente da Hogwarts. Tanta la carne al fuoco a cominciare, come sottolineato da Spaziogames, dalla creazione del personaggio che andremo a interpretare in maniera digitale, e che sarà assolutamente personalizzabile grazie a varie opzioni e a funzionalità che potranno essere sbloccate con il passare del gioco.

In merito alla difficoltà, Hogwarts Legacy avrà quattro diversi livelli, ormai un classico per quanto riguarda i giochi di questo genere, mentre la trama sarà fortemente influenzata dalla scelta del giocatore stessa, che potrà decidere di fatto il finale e anche il destino di alcuni personaggi comprimari della storia. Grande importanza, come è giusto che sia, sarà data alle lezioni scolastiche, in quanto alcuni corsi all’interno del castello magico di Hogwarts saranno fondamentali per poter proseguire la trama: in poche parole, bisognerà per forza imparare determinate tecniche, pena l’impossibilità di progredire.

HOGWARTS LEGACY, IL LIVELLO GRAFICO APPARE MOLTO CONVINCENTE

Fra le missioni mostrate da Avalanche in merito al nuovo Hogwarts Legacy, anche una ambientata ad Hogsmeade che però è un’esclusiva temporanea di Playstation 5, mentre, come già anticipato settimane fa, è stato confermato che il Quidditch sarà presente nel videogioco ma non sarà comunque giocabile. Grande spazio, nel gameplay di 40 minuti che trovate poco più sotto, è stato dato anche alla presentazione del castello, il cuore del gioco.

Nel video si vede uno studente che esce dalla propria stanza e percorre la sala dell’antica scuola di magia, e il livello di dettaglio appare assolutamente convincente, molto fedele ai film di Harry Potter e ai libri di J.K. Rowling. Belli anche i riflessi e giochi di luce, che danno di fatto uno spessore visivo alla struttura, come sottolineato da Multiplayer, ed inoltre, essendo il gioco in open world, non ci saranno caricamenti nel passaggio dall’interno del castello all’esterno. Vi ricordiamo che chi volesse può già effettuare il pre-order di Hogwarts Legacy direttamente da questo link di Amazon: data d’uscita, 10 febbraio 2023.

