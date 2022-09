Hogwarts Legacy/ I produttori chiariscono: “Quidditch? Ci sarà ma non sarà giocabile”

Nell’attesissimo videogame sul magico mondo di Harry Potter, leggasi Hogwarts Legacy, ci sarà anche il Quidditch, il famoso gioco sulle scope volanti sdoganato proprio dal mago più famoso di tutti i tempi. A confermare la presenza del gioco è stato il sito ufficiale dello stesso Hogwarts Legacy, che nelle scorse ore si è aggiornato svelando appunto le ultime nuove sul videogame. Hogwarts Legacy recentemente è stato “posticipato” e la sua data fissata al prossimo 10 febbraio 2023, di conseguenza i prossimi saranno sei mesi di hype a dir poco alle stelle per tutti i videogiocatori e nel contempo amanti di Harry Potter.

Il sipario calato sul Quidditch è giunto grazie ad una FAQ pubblicata sul sito ufficiale del videogame, in cui viene comunque specificato che “Quidditch non è giocabile in Hogwarts Legacy. Tuttavia – si legge ancora – il volo sulla scopa per la traversata e le sfide di corsa sulla scopa sono parte del gioco. I giocatori potranno anche volare con la scopa per esplorare ambientazioni nuove e familiari attorno al Castello di Hogwarts”. Un Quidditch quindi presente “a metà” ma in ogni caso, siamo certi che troverà i favori dei milioni di fan dell’amato maghetto.

HOGWARTS LEGACY E IL QUIDDITCH: DOVE POTER GIA’ PREORDINARE IL GIOCO

Ovviamente i gamer si aspettavano di poter giocare ad inseguire la pallina di colore oro con le ali, in quanto il gioco in questione viene considerata un’attività essenziale nel tempo libero degli studenti di magia della scuola di Hogwarts, ma gli stessi dovranno accontentarsi di riprendere in mano i vecchi videogame di Harry Potter di inizio anni 2000, targati EA, in cui appunto si poteva balzare in sella alla scopa volante e sfidarsi alla ricerca della sfera impazzita.

Ricordiamo che Hogwarts Legacy è già preordinabile su Amazon in tutte le sue versioni, compresa la deluxe edition che prevede, oltre al gioco completo, il set cosmetico delle arti oscure, Cavalcatura Thestral, arena di combattimento delle Arti Oscure, accesso anticipato di 72 ore, e infine, Cavalcatura Ippogrifo D’Ossidiana. Potrete acquistarlo a questo link nelle versioni PS4, PS5, Xbox One e Series S-X, nonché Nintendo Switch.

