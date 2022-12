Hogwarts Legacy/ J.K. Rowling vs transgender: “Brucerebbe anche la biblioteca locale”

E’ in atto una campagna di boicottaggio nei confronti del videogioco Hogwarts Legacy, il videogame ambientato nell’universo di Harry Potter in uscita nel 2023. A riguardo ha detto la sua anche J.K Rowling, la nota scrittrice e autrice del “maghetto occhialuto”, prendendo spunto da un commento della transgender Jessie Earl, scrittrice, youtuber, filmmaker: “Non porterò rancore verso qualcuno per l’amore che prova per vecchie opere o per cose che già possiede e nelle quali trova conforto. Io possiedo i primi nove film e tutti i sette libri. Ma ogni supporto nei confronti di qualcosa come Hogwarts Legacy è dannoso”.

J.K. Rowling ha replicato: “Profondamente delusa dal fatto che Jessie Earl non si renda conto che il ‘pensiero puro’ è incompatibile con il possesso di QUALSIASI cosa collegata a me, in QUALSIASI forma. I più puri dei puti non brucerebbero solo i loro libri e film, ma anche la biblioteca locale, qualsiasi cosa con un gufo sopra e i loro cani domestici”. In un altro tweet la scrittrice ha riportato un commento di un altro utente, senza svelare la sua identità, che ha invece scritto: “Se hai i DVD o i libri, vivi la tua vita. Li hai già comprati e li hai già pagati. Puoi leggerli nel tuo tempo libero, nessuno ha bisogno di saperlo. Ma non guardare in streaming i film, non comprare merchanding, non comprare i giochi”.

HOGWARTS LEGACY, LA QUERELLE FRA J.K RAWLING E GLI HATER

J.K. Rowling ha ribattuto: “E per quanto riguarda questo, sono sconcertata. Questo individuo in realtà è a sostegno della lettura dei libri perché “nessuno ha bisogno di saperlo”. Tutto bene finché non ti ubriachi e non ne citi per sbaglio uno, figliolo. “Non l’ho mai fatto in pubblico” non ti salverà quando la polizia vedrà i tuoi calzini da Tassorosso”.

C’è il rischio quindi che realmente Hogwarts Legacy venga realmente boicottato? La sensazione circolanti è che gli amanti di Harry Potter sono ben di più rispetto agli “hater” di conseguenza, se mai dovesse registrarle, le perdite del videogame saranno contenute. Hogwarts Legacy uscirà il prossimo 10 febbraio PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre il 4 aprile toccherà alle versioni S4 e Xbox One, e infine sarà poi la volta di Switch dal 25 luglio 2023. Il gioco è già comunque disponibile su Amazon in pre-order.

