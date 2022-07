Hogwarts Legacy, svelata la Torre del Nord/ Video, parte inedita del castello magico

Sale altissima l’attesa nei confronti di Hogwarts Legacy, il videogame ambientato nel magico mondo di Harry Potter, nonché uno dei videogiochi più desiderati di quest’anno in assoluto. Un hype che è cresciuto ancor di più dopo che gli sviluppatori, nelle scorse ore, hanno deciso di mostrare un’area inedita del castello di Hogwarts, che fino a poco fa non era mai stata svelata. A riguardo, come spiega Spaziogames, il team di Avalanche ha mostrato una clip attraverso i suoi canali social, con protagonista una parte della Torre Nord.

Si tratta precisamente della Torre della Divinazione, e non è da escludere che all’interno della stessa si possano tenere delle lezioni specifiche, anche se al momento è solo una semplice ipotesi. Gli sviluppatori hanno accompagnato il video ricordando che «ogni angolo di Hogwarts ha qualcosa da scoprire», di conseguenza è chiaro che tutto in Hogwarts Legacy il magico castello sarà appunto esplorabile da cima a fondo, ed inoltre è probabile che i più attenti e caparbi saranno premiati con ricompense varie.

HOGWARTS LEGACY, UN NUOVO VIDEO UFFICIALE

Il video della Torre Nord dura solamente 21 secondi, e purtroppo non svela nulla in quanto a storia e gameplay, ma ci permette di ammirare un’area mai vista prima del mitico castello di Harry Potter, Silente e compagnia. Davvero incredibile la cura dei dettagli che gli sviluppatori stanno riponendo in ogni minimo aspetto del castello, e di conseguenza il filmato mostrato in queste ore non ha fatto altro che confermare la bontà tecnica del videogioco stesso.

Ricordiamo che la data d’uscita ufficiale di Hogwarts Legacy non vi è ancora, ma gli sviluppatori hanno confermato che il gioco uscirà entro la fine del 2022, quindi in perfetta linea con il Back Friday e le vacanze natalizie, il periodo storicamente più caldo. Il videogame è comunque già in pre order su Amazon nella versione PS5, Xbox Serie X (che trovate qui), PS4 e infine Xbox One. Il prezzo varia dai 74,90 euro delle console di nuove generazioni ai 69.90 delle stazioni di gioco più vecchie. Attenzione alla versione Xbox One in vendita a soli 49.80 euro, il minimo mai raggiunto dal gioco.

Every corner of Hogwarts has something to discover – enjoy a small piece of the North Tower. #HogwartsLegacy pic.twitter.com/C1d4vca3KS — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) July 21, 2022













