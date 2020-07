Hohn: ho 6% di Atlantia, accordo Conte-Aspi esproprio/ “Non investiamo più in Italia”

L’accordo raggiunto tra il Governo e Autostrade per l’Italia «è uno esproprio» e il rischio è che così loro come altri finanziatori esteri «non investiremo più in Italia»: a parlare è Christopher Hohn, Ceo che tramite il fondo inglese TCI gestisce circa 35 miliardi di dollari avendo il 6% di Atlantia (la controllata della famiglia Benetton che gestiva la maggioranza in Aspi prima della “punizione” del Governo delle ultime settimane). In una intervista a Repubblica l’investitore lancia un messaggio-ultimatum al Governo dopo l’accordo per nulla digerito e accettato dalla sua TCI: il vero nodo della disputa è il prezzo a cui Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe entrare nel capitale di Aspi al posto di Atlantia, «praticamente impossibile da trovare in queste condizioni». Secondo la visione di Hohn, Cdp essendo controllata dal Tesoro sarebbe in pieno conflitto di interesse e i vertici di Atlantia a quel punto non possono negoziare un prezzo equo.

TCI “NON INVESTIAMO PIÙ IN ITALIA”

«Non metteremo più soldi in Italia» minaccia ancora Hohn su Repubblica, «se la fiducia dei mercati nell’ordinamento giuridico italiano non verrà ristabilita. Atlantia è stata costretta a scegliere tra la vendita della partecipazione di Aspi a Cdp o la revoca illegittima della concessione, che avrebbe avuto come conseguenza la necessità di affrontare contenziosi lunghi e incerti per contestare il provvedimento». Secondo quanto riportato da Repubblica, il Ceo di TCI propone due sostanziali soluzioni: «la prima sarebbe quella di nominare un advisor indipendente e internazionale, non legato ad Atlantia o al governo, che raccolga in maniera trasparente le offerte di tutti quegli investitori che sarebbero disposti a comprare la maggioranza di Aspi». In secondo luogo, la possibilità è che si proceda subito con lo «spin off di Aspi a tutti gli azionisti di Atlantia, così il prezzo lo determinerà il mercato e solo dopo Cdp potrà lanciare la sua Opa sul quantitativo di azioni che desidera acquistare». Se però non avvenisse in nessuno dei due modi, minaccia in ultima analisi TCI, «abbiamo già presentato un ricorso formale alla Commissione Europea […] esproprio di Atlantia in palese contrasto con i principi della Costituzione e del diritto della Ue». Ma il vero danno, appunto, resta la credibilità internazionale dell’Italia e questo è un punto che va ben oltre il destino di Autostrade per l’Italia «Gli investitori stranieri non metteranno più soldi».



