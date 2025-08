Hol4All, sessione estiva 2025 a Madonna di Campiglio è un successo: Fondazione Allianz UMANA MENTE e TH Resort offrono un'oasi di inclusione alle famiglie

Un altro successo per l’iniziativa Hol4All, il progetto di Fondazione Allianz UMANA MENTE nato quattro anni fa per offrire vacanze inclusive a famiglie con bambini e ragazzi con disabilità complesse o malattie rare, coinvolgendo i territori dove si organizzano le sessioni. I numeri parlano chiaro anche per la sessione estiva in Trentino-Alto Adige che si è conclusa da poco a Madonna di Campiglio.

Sono queste le zone di Italia in cui si vive di più e meglio: la classifica

Alla sessione estiva di Hol4All – “Holiday for All”, cioè “una vacanza per tutti” – hanno partecipato 14 nuclei familiari con figli con disabilità, insieme a 10 fratelli o sorelle, 16 volontari (inclusi alcuni dipendenti Allianz) e 9 professionisti tra educatori, psicologi e medici.

L’iniziativa, svoltasi dal 27 luglio all’a agosto, è un’esperienza di inclusione concreta che va ben oltre il concetto di vacanza, perché è un’opportunità di crescita e sostegno reciproco, che favorisce il benessere emotivo e sociale di famiglie che ogni giorno affrontano sfide complesse. Questo progetto è organizzato con TH Resorts, che mette a disposizione strutture turistiche e personale qualificato per l’accoglienza inclusiva.

Sono i Paesi più felici al mondo: la classifica aggiornata. Non ci sono buone notizie per l'Italia

HOL4ALL: I NUMERI, LE ATTIVITÀ E LE NOVITÀ

Per la sessione estiva di quest’anno sono state organizzate sei giornate per scoprire Madonna di Campiglio. Al mattino sono state previste attività sportive (golf, rafting, trekking, yoga, tiro con l’arco e passeggiate), mentre al pomeriggio sono state riservate le attività più rilassanti, tra laboratori artistici e creativi, caccia al tartufo, agility dog e pet therapy (ma non solo).

I genitori hanno potuto godere anche di momenti rilassanti in SPA o al ristorante con cene romantiche, ma la novità di quest’anno è stata il laboratorio cinematografico, con le famiglie che hanno espresso i loro sogni, raccolti poi in un libro che è diventato un cortometraggio.

E' questa la spiaggia più economica di Italia: le vacanze low cost solo qui le puoi fare

IL VALORE UMANO DEL PROGETTO

L’impatto del progetto Hol4All – che promuove la cultura di inclusione, accoglienza e partecipazione attiva – si evince anche dalle testimonianze di chi vi ha preso parte, come quella di Paolo, papà di un partecipante, secondo cui è una “oasi di inclusione” dove si viene accolti calorosamente e possono nascere relazioni profonde vivendo esperienze straordinarie.

Infatti, per Monica Esposito, vicepresidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE, il progetto nasce per rispondere al bisogno di inclusione delle famiglie con figli disabili. La Fondazione, che vanta un’esperienza di oltre due decenni, è riuscita a intercettare questo bisogno, quindi i risultati ottenuti non possono che riempirla di gioia.

Le famiglie quest’anno sono state ospiti al TH Madonna di Campiglio-Golf Hotel, partner strategico di Hol4All sin dall’inizio, con strutture e competenze per garantire un’accoglienza sostenibile e inclusiva. Ma per Davide Dallabona, direttore montagna di TH Resorts, non è solo un progetto di accoglienza, perché questo progetto arricchisce le famiglie e il suo staff, visto che consente di sviluppare competenze e umanità. Peraltro, prendersi cura degli altri è il senso autentico del lavoro di TH Resorts, per cui questo progetto – evidenzia Dallabona – “ci ha dato la possibilità di sperimentare ancora di più il valore umano del nostro mestiere“.

Dal 2021 al progetto Hol4All hanno partecipato poco meno di duecento famiglie e bambini e ragazzi con disabilità o malattie rare. Le sessioni non sono state organizzate solo in montagna – come Courmayeur, passando per Corvara e La Thuile, oltre che Madonna di Campiglio – ma anche al mare, come nei casi di Isola d’Elba e Garlenda.