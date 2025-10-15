Holden è il figliastro di Laura Pausini, nato dal precedente legame del marito Paolo Carta. Nonostante non sia suo figlio biologico, la cantante...

Forse non tutti sanno che la famiglia di Laura Pausini e Paolo Carta è una cosiddetta “famiglia allargata”, in quanto il chitarrista ha avuto tre figli prima di frequentare la cantante. Si tratta di Jader, Jacopo e Joseph Carta, a cui l’artista romagnola è profondamente legata. Anche se non sono sangue del suo sangue, Laura Pausini non ha mai fatto mistero di sentirsi un nucleo unico. Non a caso, durante uno dei suoi ultimi concerti, come riporta FQ Magazine, la cantante ha speso parole al miele per la sua grande famiglia, rivolgendosi direttamente a Holden – che il pubblico ha conosciuto durante Amici di Maria De Filippi – e i suoi fratelli.

“I brani che vi ho appena cantato raccontano di come la nostra famiglia si sia formata e cresciuta insieme a delle persone che amo tantissimo: i figli di Paolo…”, ha detto tra gli applausi Laura Pausini.

Laura Pausini, parole al miele per il figliastro Holden: “Non chiamatemi matrigna…”

Per Laura Pausini, Holden e i suoi fratelli non sono semplicemente dei “componenti” della famiglia, ma ne sono parte integrante. Così, a loro insaputa, si è lanciata in una bellissima dedica che ha fatto il giro del web, ripercorrendo brevemente i tanti momenti condivisi assieme. “E’ stato bellissimo crescere vicino a voi e mi dispiace che le persone col mio ruolo vengano chiamate ‘matrigne’. È un nome brutto…”, ha sentenziato con ragione la mitica Laura Pausini.

“Non voglio farvi da mamma ma vorrei essere al vostro fianco…”, ha detto con la sua solita schiettezza e tenerezza Laura Pausini. Parole al miele per i suoi figliastri, a cui è davvero profondamente legata. E lo è non solo a parole, ma coi fatti, con la sua presenza ed una vicinanza quotidiana.