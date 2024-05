Holden contro Mida, il guanto favorisce Petit ad Amici 2024?/ Scoppia la lite tra i rivali: fan divisi!

Amici 2024, Holden e Mida si scontrano: c’entra il guanto creatività

Esplode lo scontro tra Holden e Mida ad Amici 2024, per effetto di un guanto di sfida voluto tra loro dalla mentore del secondo, Lorella Cuccarini. La maestra di canto lancia una dichiarazione di sfida che invita Holden a sostenere una prova di rielaborazione in musica di un brano originale assegnato, schierandosi contro l’allievo: Mida. Una prova che a detta di quest’ultimo sarebbe controproducente per il proprio team e se stesso, peraltro a favore di Holden date le capacità indubbie di producer e ingegnere del suono del rivale.

Petit e Marisol, coppia in crisi ad Amici 2024?/ Lui la incalza: "Ma non stai più bene con me?"

Rispetto alla minaccia del rifiuto del guanto Holden invita Mida al confronto con Lorella Cuccarini, per poi prendere le distanze da ogni accusa, anche velata, sul nascere, che lo tacci di essere favorito dal guanto. Ad un certo punto del confronto Mida parla sibillinamente al compagno di squadra Petit e Holden proprio non tollera la condotta dei rivali ad Amici 2024.

Mida in preda ad una crisi ad Amici 2024/ Il duro sfogo "Sono convinto di valere qualcosa..."

“La gara e’ definita di creatività- parla Mida, al centro della contestazione -, quindi devi fare qualcosa di creativo. però tu sei un produttore, io non so produrre. Quindi mandiamo un guanto che avvantaggia gli altri. Io sto contestando… mi sembra assurdo che Holden non abbia fatto ancora vedere questa incredibile parte di lui, è un produttore, no? Avrebbe più senso che lo mandasse lui, che lo mandi la mia professoressa secondo me e’ un po’ cosi.”.

E guardando Petit, poi, prosegue sibillino:

“So che tu mi capisci”. Ma Holden non tollera il detto-non detto: “Ma dillo, che vuol dire so che mi capisci? Non so stupido, mi stai a tratta’ da scemo, se dopo tutto questo discorso dici a Petit guardandolo, tu mi capisci, mi stai trattando da scemo. Se hai qualcosa da dire dillo. Penso che hai cambiato argomento e dal nulla hai guardato Petit ridendo e dicendo “tu mi capisci”.”.

Amici 2024, Holden contro Mida: Lorella Cuccarini lancia il guanto creatività/ Le reazioni

Evidentemente i diretti rivali hanno un malinteso rispetto al guanto, che di certo favorirà Petit nella partita del circuito canto dal momento che espone al rischio Mida abile autore e Holden un valido produttore: “Non mi pare che non parliamo di solito io e te di discorsi personali, ti ho detto cosa penso del guanto”, chiarisce Mida a Holden, che però non tollera quella che a suo avviso sarebbe una mancanza di rispetto.

Il guanto di sfida ad Amici 2024 scatena la polemica, che coinvolge Petit

Holden sostiene che Mida possa giocare la carta della scrittura creativa, anche perché suo solito é riscrivere i testi di canzoni originali in assegnazione, mentre lui giocherebbe la mossa di un’autoproduzione musicale: “Parlane allora con Lorella. Vuoi insultare la mia intelligenza dicendo mi capisci?- rimarca Holden, coinvolgendo indirettamente anche il compagno di squadra, Petit-. Non mi piace sentirmi trattato da scemo, non perchè sei triste, ma non senti equo il guanto che ti ha dato la tua professoressa.

“Comunque io il guanto se vuoi chiarire, lo trovo equo se mi viene data la possibilità di lavorare con qualcuno”, é il punto di vista di Mida. Holden scagiona infine il guanto dall’accusa di iniquità in suo favore. E la querelle finisce per dividere i fan di Amici, tra più opinioni nel supporto dei tre beniamini coinvolti nella lite.

“Ma parla con Lorella- suggerisce a Mida, Holden c’ è sempre una insinuazione che quando si parla di me che non è equo. Quante volte hai riscritto i tuoi pezzi da quando sei qui? Creatività vuol dire che tu puoi riscrivere il pezzo ed io magari produrlo. Parlare con Lorella prima invece di continuare sta storia con me”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA