Holden: “Da qui inizia un nuovo viaggio…”/ Esce “Joseph”: web in tilt per il nuovo debutto dell’ex Amici 23

Era tanto attesa l’uscita del suo primo album Ep, l’ultimo previsto alla pubblicazione tra quelli presentati ad Amici 23, e intanto Holden può celebrare il nuovo traguardo appena raggiunto. Si chiama “Joseph” l’album omonimo di Joseph Carta, il cantautore-produttore che con le sue capacità di rendersi ingegnere del suono e di autoprodurre le sue canzoni nei testi e nella vocalità ha conquistato fedeli ascoltatori mensili su Spotify Italia, stimati almeno oltre 900mila all’attivo.

Joseph é il primo album Ep dell’ex Amici, Holden

Questi risultati sono stati raggiunti in particolare grazie al percorso di studio del canto intrapreso per otto mesi ad Amici 2024, talent che lo ha reso popolare in Italia. Al di là dell’accusa di raccomandazione di cui secondo gli haters, in particolare nel web, lui beneficerebbe perché figlio d’arte del marito di Laura Pausini ovvero Paolo Carta.

Eppure Joseph Carta in arte Holden non ha mai giocato la Carta della sua parentela preferendo non nominare né rendere in alcun modo partecipi i familiari vip lungo il percorso intrapreso ad Amici 23, limitandosi a sbilanciarsi sulla sua vera identità all’anticipazione del nuovo album in cantiere anticipato da catante ad Amici e che ora é ufficialmente disponibile su tutte le piattaforme. Oltre ai singoli presentati ad Amici di cui Dimmi che non é un addio e Nuvola sono certificati dischi d’oro Fimi/Gfk, Solo stanotte e Randagi contiene nella tracklist anche una traccia in duetto con l’altra ex Amici, Gaia Gozzi, Non siamo più noi due.

Il messaggio social di Holden che annuncia il rilascio di “Joseph”

“A mezzanotte esce “Joseph” e sembra impossibile a pensarci- Scrive intanto Holden tra le righe di un post pubblicato su Instagram che celebra l’uscita discografica-. Durante un percorso di così tanti mesi il tempo sembrava non passare mai e allo stesso tempo andare troppo di fretta, ma il giorno è arrivato e vorrei sfruttare questo momento per ringraziarvi per tutto l’amore e il supporto che ho ricevuto, che continua a sorprendermi ogni giorno”. Non resta che aspettare ora le date del suo tour per sentirlo dal vivo e lasciarsi così alle spalle l’esperienza di Amici 2024 e confrontarsi con il vero mondo della musica.











