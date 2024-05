Holden, duetto con una vincitrice di Amici nel nuovo EP/ La dedica a Sarah Toscano e la sorpresa Gaia Gozzi

Holden sorprende nel suo EP con un duetto con Gaia Gozzi, vincitrice di Amici

Nel nuovo album Ep post Amici 2024 di Holden, dal titolo Joseph, sono previsti delle importanti novità come il featuring di Gaia Gozzi e una dedica a Sarah Toscano tra gli altri ex Amici. Con il rilascio al debutto in musica del nuovo album Joseph non sfuggono ai fan del cantautore uscente di Amici 2024 delle collaborazioni inaspettate. Di cui in particolare il duetto che il cantautore al secolo Joseph Carta ha registrato con Gaia Gozzi, dal titolo Non siamo più noi due, una middle up tempo romantica del tutto inaspettata per il joint fandom attivo nel web dei due artisti uscenti di Amici.

Nessuno si sarebbe aspettato che Joseph Carta in arte Holden si mobilitasse per un duetto con un’altra ex voce di Amici, cosa che é invece accaduta per la traccia summenzionata contenuta nell’album Ep post Amici 2024.

I dettagli di “Joseph” che alimentano il gossip sulla sospetta coppia Holden e Sarah Toscano

E, intanto, si riaccende la speranza nei fan di Holden che tra lui e la compagna di studi del canto ad Amici 2024, Sarah Toscano, vi sia del genere, dal momento che nell’album Joseph pubblicato il 24 maggio 2024 lui destina una dedica alla cantautrice. “Per il supporto e l’ispirazione: George R.R. Martin, Christopher Nolan, Sarah Toscano“, si legge tra le righe nella dicitura del booklet che in aggiunta ad una voce femminile nella traccia Ossidiana, presumibilmente registrata dalla giovane per i fan dei due ex Amici 2024, alimentano i gossip su una relazione clandestina tra Holden e Sarah Toscano.

Tuttavia, ad oggi i diretti interessati, rispettivamente secondo eliminato tra i finalisti Holden e la vincitrice alla puntata finale di Amici 2024 di Maria De Filippi Sarah Toscano, si riservano della facoltà di smentire la voce che li vedrebbe protagonisti di un amore clandestino. Ma al di là della scelta degli ex Amici 2024 i fan dei due beniamini continuano a nutrire la speranza per un’ufficializzazione di una lovestory da parte di Holden e Sarah Toscano.











