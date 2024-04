Holden é il vincitore finale di Amici 2024?/ Giuliano Peparini lo elogia: i risultati della masterclass

Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden stupisce alla masterclass di Giuliano Peparini

Sale la quota di Holden tra i candidati al titolo di vincitore di canto e vincitore finale alla puntata di epilogo di Amici 2024 di Maria De Filippi. Questo, perché oltre a vantare di un importante seguito social unitamente alle scommesse online dei bookmakers che lo anticipano al trionfo del talent show con la vittoria del montepremi prevista in suo favore, Holden registra ora anche l’elogio di Giuliano Peparini. Tra i ballerini di alto rilievo in Italia e di fama nel mondo, l’ex coreografo e Direttore artistico torna ad Amici, nel daytime del talent in onda il 23 aprile 2024.

É l’occasione di una masterclass, quindi una lezione speciale che vede Giuliano Peparini mettere alla prova i concorrenti del serale verso la finale. Si tratta di una gara nella gara che chiama ciascun elemento tra i candidati al trionfo a saper stupire e a stupirsi in una performance sul palco. L’effetto dell’arte é proprio la continua scoperta che regali allo spettatore un’emozione unita a conoscenza sempre nuove.

E tra gli allievi chiamati alla prova é Holden a stupire in modo particolare Giuliano Peparini, decantando i lyrics del singolo lanciato ad Amici 2024, dal titolo Solo stanotte.

“Solo stanotte, per tutta la notte, provo a spiegarti che cosa vuol dire, pensando all’inizio di tutto che tutto potrebbe finire; dammi soltanto una notte, così se ci dividiamo: ti mostro che in fondo scopriamo noi stessi soltanto quando ci perdiamo”, recita il testo della sua canzone, il figliastro dell’innominata ad Amici, Laura Pausini. Con sé sul palco, Holden porta in scena la presenza dei compagni rivali, palesando così che il messaggio della canzone sia rivolto indistintamente a tutti. Un dettaglio che Peparini ritiene essere un vanto per Holden: “se scrivi una canzone per tutti é già tanto, nell’obiettivo dell’arte”.

Holden accede alla finale di Amici 2024?

Holden, nell’introduzione della canzone, spiega di averla scritta pensando ad un legame tossico e a quanto la chiusura della stessa possa risultare una liberazione necessaria anche in una decisione sofferta.

Nel daytime che anticipa il televoto in vista della finale, Petit si schiera in coppia con la ballerina Marisol, sulle note della sua canzone romantica Tornerai. Poi é la volta di Mida, che schiera il singolo Fightclub in coppia con la ballerina Sofia, seguiti da Sarah Toscano che si esibisce sulle note di Mappamondo in coppia con il ballerino Dustin. Martina si esibisce sulle note di Da quando non ho smesso di amarti in coppia con un ballerino professionista del talent show.

