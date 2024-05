Holden e Sarah sono la nuova coppia di Amici 2024?/ Spunta un dolce messaggio: fan in visibilio!

Amici di Maria De Filippi, nasce un amore tra Holden e Sarah Toscano?

Tra i possibili finalisti in corsa alla puntata finale di Amici 2024, Holden e Sarah Toscano sono al centro di un gossip sulla loro sospetta lovestory. Ebbene sí, a quanto pare il joint-fandom dei due giovani cantanti attivo online sogna la conferma di un flirt tra i talenti beniamini del circuito canto ad Amici. E a dare vita al sogno é in particolare un messaggio di Holden destinato a Sarah, nelle ore segnate dalla guerra dei nuovi singoli rilasciati in musica dai concorrenti cantanti di Amici.

“Sexy amore magggica” seguito dall’emoticon di un cuore in fiamme é il messaggio social che il cantautore rilascia per Sarah Toscano, relativamente al nuovo singolo da lei pubblicato, Sexy magica, debuttato alla posizione #1 nella classifica dei singoli più venduti in Italia su iTunes. Da mesi si fa incessante la voce di un possibile flirt top secret tra Holden e Sarah Toscano.

Holden primeggia su Spotify e Sarah sorprende su iTunes…

Tuttavia, il gossip made in Italy sulla coppia di cantanti concorrenti di Amici di Maria De Filippi non é ad oggi confermato da parte dei diretti interessati, che sono ora protagonisti della battaglia tra i singoli rilasciati al talent show di Maria De Filippi.

In particolare il figlio del marito Paolo Carta di Laura Pausini primeggia nella classifica di Amici relativa al debutto dei nuovi singoli sulla piattaforma di streaming in ascolto, Spotify Italia. A seguire, al secondo posto dopo Randagi di Holden, abbiamo sul podio Sarah Toscano con Sexy magica e il terzo podio va a Mida con Que Pasa. Quarto e quinto posto invece spettano a Petit con Mammamí e Martina Giovannini con Niente come te.

Di seguito riportati sono da segnalarsi i dati di streaming su Spotify Italia al pre-debutto dei nuovi singoli di Amici 2024:

Holden 13.900 Sarah 7.791 Mida 7.300 Petit 3.400 Martina 1,277

