Holden e Sarah Toscano di Amici 2024 sono fidanzati?/ Gossip sempre più acceso e lui fa chiarezza a Verissimo

Holden e Sarah Toscano sono fidanzati? Il cantante fa chiarezza a Verissimo: ultimi gossip

Amici non è solo una scuola in cui i giovani studiano canto e ballo ma anche un luogo dove nascono tanti amori che appassionano il pubblico di Canale 5. E proprio i telespettatori più appassionati hanno notato durante le ultime settimane del talent una certa sintonia e complicità tra Sarah Toscano ed Holden, sono fidanzati? È la domanda che sui social in molti si sono posti e che sperano che tra i due giovani nasca una storia d’amore. Tuttavia a sentire le parole dei diretti interessati sembra sempre più chiaro che si tratti solo di una lunga e bella amicizia e nulla più.

Dopo la vittoria ad Amici 2024 Sarah Toscano ha rilasciato molte interviste in cui ha smentito che ci sia un flirt con Holden ed adesso anche quest’ultimo è intervenuto per fare chiarezza. Stando alle anticipazioni su l’intervista concessa a Verissimo, Holden ha parlato dei suoi progetti futuri, del EP e del tour estivo e si è sbilanciato anche sul gossip smentendo categoricamente di essere fidanzato con Sarah Toscano. Niente ship, dunque, tra di loro c’è una gran bella amicizia.

E mentre i diretti interessati smentiscono di essere fidanzati, il gossip su di loro continua. Nei giorni scorsi, infatti, è stato pubblicato l’EP del cantante che comprende anche il brano Ossidiana dove c’è una breve parte cantata da una voce femminile che secondo molti è proprio di Sarah. Questo spiegherebbe i ringraziamenti del cantante alla vincitrice di Amici 2024 nel suo EP. Addirittura alcuni notano dei versi simili nei loro due brani. Secondo un utente di X Sarah canta: “Mi baci appassionatamente sulla porta, questa sarà per noi l’ultima volta” Mentre quello di Holden recita: “Aspetti fuori la porta, lì in camicia di notte, è l’ultima volta come le ultime volte.”

Gossip e dettagli social a parte, dando credito solo alle dichiarazioni dei due artisti, Sarah Toscano ed Holden non sono fidanzati. La 18enne, infatti, in molte interviste post vittoria di Amici 2024 ha ammesso: “È una bellissima persona, ci siamo legati tanto nell’ultimo periodo perché nel primo tempo era molto più riservato lui, poi si è aperto, diciamo da Natale in poi, con tutti. Però è nata una bellissima amicizia con tutti e niente, non è che c’è tanto altro da dire, per la verità, ci vogliamo bene.”











