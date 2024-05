Holden perde a tavolino ad Amici 2024: “Ho fatto le 6 di mattina per l’EP”/ Il web attacca: “Arrogante!”

Holden non prepara il guanto di sfida contro Mida ad Amici 2024 e perde a tavolino: “Ho fatto le 6 di mattina per l’EP”

Holden perde a tavolino il guanto di sfida sulla creatività contro Mida al settimo serale di Amici 2024. Quando Lorella Cuccarini chiama il guanto, un Rudy Zerbi dispiaciuto annuncia che purtroppo perderanno la prova senza neppure esibirsi. Ne spiega dunque i motivi: “Questa settimana i ragazzi avevano la consegna dell’EP. Holden sceglie di prodursi da solo, quindi ha del lavoro in più da fare. Aveva delle fasce a disposizione per lavorare al guanto, e non le ha utilizzate. Quindi queste fasce sono rimaste deserte. Io non ricevo da Holden un alert sul fatto che non sta preparando questo guanto. Di conseguenza, questa prova non è stata preparata, quindi credo la perderemo a tavolino.”

Stizzito, Holden chiede però di fare un ulteriore chiarimento: “Queste fasce, io stavo finendo questo lavoro qui. Sono 3 settimane che faccio le 6 di mattina, non che manchi l’impegno e il rispetto per il lavoro, anche perché potevo semplicemente rifiutarlo il guanto. Ho accettato nella speranza di riuscire ma poi ho capito che non c’era niente da fare.”

Ad intervenire è allora Lorella Cuccarini: “I ragazzi però si preparano tutti e fanno il loro lavoro. Bisogna essere pragmatici. Se tu hai fatto una scelta, quella di produrti, non vuol dire che gli altri lavorino meno di te.” chiarisce la showgirl a Holden. Holden sembra tuttavia sottolineare che il suo lavoro è maggiore rispetto a quello dei compagni: “C’è anche chi cura ogni dettaglio come me. Non è un inviare voci e basta…” Maria De Filippi cerca allora di placare questo malumore dell’allievo e spiegargli il punto di vista di Lorella Cuccarini, ma intanto l’atteggiamento di Holden ha scatenato una lunga serie di critiche sul web. In tanti lo definiscono “arrogante” oltre che “maleducato e piagnucolone”.











