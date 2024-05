“Holden ridicolizzato ad Amici 2024”: scoppia la polemica dopo il settimo serale/ Il web accusa Cuccarini!

Holden, scoppia la polemica dei fan dopo le critiche di Lorella Cuccarini al settimo serale di Amici 2024

Holden é il protagonista di un’accesa polemica che si è scatenata dopo il settimo serale di Amici 2024. La contestazione dei fan del cantautore originario di Roma nasce di fronte al trattamento ‘sbagliato’ che il cantautore di Amici 2024 avrebbe subito durante il guanto di sfida chiamato da Lorella Cuccarini, che ha visto Holden contro Mida. L’allievo di Rudy Zerbi ha ammesso di non aver preparato la sua cover, voluta per il guanto di sfida, per aver dato priorità al disco Ep e alla sua ultimazione. Holden ha anzi tenuto a sottolinearlo, dicendo di averlo consegnato alle 6 di mattina e di essere stato per giorni sveglio anche di notte per concluderlo.

La maestra Lorella Cuccarini non ha però tollerato lo status di impreparazione di Holden, contestando la difesa del cantautore. Un atteggiamento che ha sollevato il malumore di molti fan del cantante, secondo i quali i lavori per l’Ep avrebbero dovuto giustificarlo e non farlo finire nel mirino di critiche al serale.

Esplode la polemica online: s’infiamma il caso Holden di Amici 2024

Da qui, come si rileva tra gli hashtag in tendenza via social, è scoppiata la polemica. Holden é supportato dalla pronta ondata di difesa dei fan sui social, che gridano all’accanimento di Amici 2024 verso il loro beniamino, che sarebbe dunque stato messo ingiustamente alla gogna televisiva al serale del talent show.

“Fa tutto da solo e questo è un grandissimo merito che si fa tutto solo”, é il grido social aggregante del fandom su Facebook che riconosce a Holden il talento di cantautore e produttore. Poi, tra gli altri commenti in favore del cantautore emerge ancora: “Che vergogna. Siccome Holden è il più forte, lo boicottano…”; “Cuccarini finta buona!”.

Nel frattempo, per la quota rosa dei concorrenti di Amici 2024 Sarah Toscano registra una performance brillante al settimo serale…











