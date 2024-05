Holden risponde alle critiche dopo Amici 2024: “Sicuramente non sono stato semplice”/ “Ho un lato che…”

Holden rompe il silenzio dopo l’eliminazione ad Amici 2024

É stato il secondo concorrente eliminato alla puntata finale di Amici 2024 ma è pronto ora a buttarsi a capofitto nella sua carriera musicale dopo il talent. Holden si è raccontato un’intervista concessa a Wittytv, subito dopo la sua eliminazione alla puntata finale di Amici 2024 del 18 maggio che ha decretato il trionfo nel canto e in assoluto di Sarah Toscano. “Daje, ce l’hai fatta!”, ha esclamato parlando a se stesso il cantautore e produttore uscente di Amici 2024 al verdetto che lo ha decretato come il secondo eliminato alla finale.

Dustin Taylor dopo Amici 2024: "Fiero di me stesso"/ "La finale? Non mi aspettavo nulla ma…"

“Il pensiero costante è stato sempre che, prima o poi, saremmo arrivati alla conclusione di questo percorso – spiega Holden, incalzato poi sui quesiti relativi alle riflessioni fatte rispetto al percorso di crescita e formazione al talent show-, e arrivare alla finale è stato davvero tanto bello perchè non è stato soltanto ‘resistere’ ma anche farlo bene. Sono contento di esserci arrivato”.

Sarah e Holden sono fidanzati?/ Lei rompe il silenzio dopo Amici 23: "La sua dedica nell'EP? Ecco la verità"

Holden analizza il percorso ad Amici 2024 e risponde alle critiche sul carattere

Tra una dichiarazione e l’altra nell’intervento post-Amici Holden si palesa sorridente, seppur ammettendo che il percorso di studio del canto si sia rivelato difficile. Il cantante ammette inoltre di poter essere risultato poco simpatico agli occhi degli altri in TV: “Sicuramente non sono stato semplice -ammette non a caso l’eliminato, che ha ricevuto il premio delle radio alla finale di Amici 2024-, però credo che sia anche questo lato del mio carattere che poi mi porta a stringere legami con le persone e a conoscerci meglio. Credo che sia una cosa bella essere abbastanza istintivi”.

Petit deluso dopo Amici 2024: "Il momento peggiore? Quando sono uscito contro Sarah"/ Sfogo dopo la finale

E a conclusione dell’intervista Holden tiene a sottolineare di non essere solo il lato di sé irruento, del personaggio che perde le staffe dando il peggio di sé. Ma é anche il giovane che si impegna con forza di volontà per la reality di un sogno, con speranza, ottimismo e ironia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA