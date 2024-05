Holden si ritira prima della semifinale di Amici 2024?/ Ancora assente al daytime: fan preoccupati!

Amici 2024, Holden é “grande assente” alla gara cultura: cosa succede al cantautore?

Il rinnovato daytime di Amici 2024 di Maria De Filippi vede Holden assentarsi ancora una volta tra le ore segnate da una nuova gara quiz indetta tra i concorrenti semifinalisti in corsa al talent show che prevede una serie di domande per ciò che concerne l’identità di personaggi più o meno famosi.

Un quiz, i cui risultati perlopiù positivi dati dalle risposte giuste fornite dai concorrenti concede ai presenti allievi un premio speciale prima della semifinale di Amici 2024 prevista in onda il 12 maggio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset.

Si cela il ritiro da Amici 2024, dietro la nuova assenza di Holden?

Reduce da una puntata del serale dalla performance per lui particolarmente compromettente, Holden risulta assente sulla scia di una polemica che vede diversi critici del settore spettacoli contestare la sua partecipazione al talent show di Amici di Maria De Filippi. In particolare Holden é tacciato di essere beneficiario di un trattamento di favoritismo da parte della produzione che gli consentirebbe tra i benefici di potersi assentare ai daytime di Amici 2024.

Tuttavia, i fan del giovane cantautore temono ora che la nuova assenza di Holden dal rinnovato appuntamento daytime possa rivelarsi un ritiro dal talent show da parte del diretto interessato. Al momento, però, non é noto il motivo legato alla nuova assenza dal daytime che precede la puntata della semifinale di Amici 2024. Il che desta particolare preoccupazione nei fan circa le condizioni di salute generale, anche psicologica, del giovane beniamino del talent show. “Come mai Holden non c’é mai?”, si chiede qualche utente contestatore sul profilo Instagram di Amici. Poi tra gli altri commenti social sul conto del “grande assente”, si leggono anche le battute degli haters: “Ma Holden é in vacanza?”.

