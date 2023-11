Holden stella di Amici 23?/ Tra record e pronostici di vittoria: Joseph Carta non è solo un ‘figlio d’arte’

Holden, l’allievo di Amici 23 che macina record: “Perché ho scelto questo nome d’arte”

Nella scuola di Amici 23 brilla una piccola stella che si prepara a diventare luminosissima. Lui è Holden, nome d’arte di Joseph Carta, ragazzo di 23 anni con una grande passione: la musica. D’altronde nella musica Holden ci è nato e cresciuto, essendo figlio di Paolo Carta, celebre chitarrista di Laura Pausini, nonché suo marito. Uno scenario che non rende difficile comprendere quanto talento e bravura abbia avuto intorno a se l’allievo di Amici, e quanto questo abbia inciso nella sua crescita musicale.

Se l’invito ad amare la musica è arrivato in fasce, la passione per Holden è cresciuta alimentata da gusti ed esperienze personali. È proprio a queste che si lega la scelta del suo nome d’arte. Gli appassionati di letteratura non avranno fatto difficoltà a collegarlo al romanzo di J. D. Salinger ‘Il giovane Holden’, capolavoro della Beat generation. Scelta che il cantante, in un’intervista a Radio DEEJAY datata 2019, spiegò così: “La scelta non è stata casuale. Quando mi sono messo a leggere il libro Il giovane Holden, mi sono rivisto subito nella descrizione del personaggio. Holden è il simbolo della contraddizione e questo mi piaceva tanto perché mi rappresentava dal punto di vista musicale. Mi sono rivisto in questa cosa.”

Holden, tra grandi numeri in musica e tanta riservatezza

Musica e letteratura si sono fusi in Joseph Carta e hanno dato vita al suo Holden, un artista dalla voce potente, per cui l’autotune funge solo da mezzo per ottenere sonorità moderne. Ad Amici 23 è arrivato con un singolo, da pochi giorni pubblicato su tutte le piattaforme, dal titolo ‘Dimmi che non è un addio’, ed ha stabilito subito un record. A 20 ore dall’uscita su Spotify, il giovane artista ha registrato 162mila stream, un dato entrato nella storia del talent condotto da Maria De Filippi. Ma non è tutto: solo pochi giorni dopo è arrivato a superare il milione di stream, cosa che nelle altre edizioni di Amici è accaduto a distanza di settimane, anche mesi, e per pochi singoli pubblicati.

I numeri ci sono tutti: c’è il talento, l’umiltà, la voglia di mettersi in gioco. Holden promette di regalare al pubblico di Canale 5 grandi emozioni attraverso la musica e, forse, anche un po’ di se. Se attraverso un microfono è capace di mostrare tante sensazioni, quando si tratta di usare la parola e raccontarsi senza musica nascono le prime difficoltà. Timido e molto riservato, Joseph è un ragazzo fortemente autocritico. Lato sottolineato da Maria De Filippi in diretta, quando di fronte ad un suo errore durante una performance, gli ha detto: “Se ti fosse successo questo anche una settimana fa saresti andato nel panico. Invece vederti togliere il microfono dell’asta e continuare a cantare per me è stato tanto. Chapeau”. Sintomo che la crescita per Holden sta avvenendo anche dal punto di vista personale.

Per tanti fan di Amici, Holden ha già un posto assicurato in finale. Altri vanno oltre, immaginando un futuro roseo nel mondo della musica italiana ed internazionale. Di sicuro le premesse per la nascita di una nuova stella ci sono tutte.











