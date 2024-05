Holden torna nel daytime di Amici 2024 per la cena dei semifinalisti/ È polemica: “Trattamento speciale”

Amici 2024, Holden rientra al talent show per “l’ultima cena”: si accende la semifinale

Dopo nuove assenze negli ultimi daytime di Amici 2024, Holden riappare nello slot pomeridiano del 9 maggio. Il figliastro di Laura Pausini non ha preso parte alla gara quiz di cultura generale, né alla sfida lanciata da Alfonso Signorini per un posto all’opera teatrale diretta all’Arena Di Verona, Bohème. Nuove assenze dalle quali è nata la preoccupazione nei fan del cantautore, alcuni dei quali hanno iniziato a temere anche un possibile ritiro. Così non è. Holden è infatti riapparso per la cena dei semifinalisti, durante la quale i ragazzi si sono anche scambiati pareri reciproci.

Un ritorno, quello di Holden, che arriva mentre incessanti nel web si fanno le contestazioni che lo vorrebbero fuori da Amici. Il cantautore è infatti tacciato di essere beneficiario da un trattamento speciale che lo favorirebbe, permettendogli di mettere a segno delle assenze che ai rivali non sarebbero permesse né giustificate. Contestazioni che i fan del giovane rigettano ritenendole dettate da un accanimento gratuito su Holden.

Il sentiment web dei fan di Amici 2024 di divide sul caso Holden

Tornando alla cena dei semifinalisti, la produzione di Amici 23 ha infatti chiesto ai ragazzi di elencare un pregio e un difetto per ogni altro semifinalista in gara, cosa che ha messo in difficoltà Holden, che ha preferito esprimersi soltanto sui pregi dei compagni. “Ma perché queste cose antipatiche? – ha esordito il cantante, elencando poi i pregi di ogni compagno – Dustin un ottimo ballerino e il difetto i piedi…Petit di lui mi piace che prende la vita in modo felice e non lo so il difetto“. Poi prosegue in modo aperto: “Marisol é una ottima persona e ballerina – poi passa alla presunta fiamma top secret- Sarah, ti ammiro forse perché sei la più piccola ma sei maturata tanto anche a parte la persona, l’evoluzione personale e artistica“. Del rivale Mida, Holden poi ammette di essere affascinato dalla determinazione.

Nel frattempo, l’opinione degli utenti nel web si divide sul rientro di Holden ad Amici 2024. E c’é chi tra i commenti più pungenti gioca con sarcasmo sul suo ritorno nel daytime: “Ma chi é il ragazzo con la felpa blu, un nuovo concorrente?”, si chiede qualche utente in un commento aggregante sulla pagina Instagram di Amici 2024 con allusioni alle assenze e i ritorni di Holden.

I semifinalisti sono seduti al tavolo del talento, ma anche della verità e per Holden è arrivato il momento di elencare un pregio e un difetto di ogni suo compagno #Amici23 pic.twitter.com/WLtvajgOGy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 9, 2024













