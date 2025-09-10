Holger Rune ci prova con Anna Kalinskaya, ma la ex di Sinner lo respinge: "Messaggi infiniti, poi si è arreso".

Piovono frecciate a Holger Rune anche dopo la sconfitta al Flushing Meadows. Per il tennista non finiscono dunque le delusioni, dato che l’ex fidanzata di Jannik Sinner, Anna Kalinskaya, ha svelato alcuni retroscena sul giovane talento danese, il quale avrebbe tentato di conoscerla fallendo poi miseramente.

“Sì, è ancora Rune”, ha detto Anna Kalinskaya durante il podcast “First and Red”. “Sta mandando messaggi a tutte: a me ne ha inviati una decina, poi è sparito. Ho l’impressione che abbia una altissima considerazione di sé, o forse fa queste cose senza pensarci troppo. O, più semplicemente, è solo un po’ disperato“. Nel programma condotto da Anna Chakvedtadze la tennista non si è trattenuta, lasciando intendere che Holger Rune avrebbe una predilezione per le ex fidanzate di Jannik Sinner.

Holger Rune, Anna Kalinskaya lo sbugiarda? “Mi ha scritto dieci volte…“

Anna Kalinskaya è stata l’ex compagna del celebre tennista. Con lui ha vissuto momenti indimenticabili ma sempre lontana dai social e dai riflettori. La giovane si è confidata a “First and Red” facendo autoironia sul corteggiamento di Holger Rune: “Prima ricevevo più inviti a uscire, forse perché avevo qualche anno in meno. Comunque ultimamente uno mi ha scritto dieci volte prima di arrendersi…“. Ma Anna non è la prima a ricevere le proposte del tennista! Poco tempo fa, anche Veronica Kurdemetova aveva dichiarato di essere stata approcciata dal ragazzo, ma lei ha prontamente risposto: “Guarda su Instagram… ho un marito”.

E a proposito di fidanzamenti, anche Jannik Sinner sembra ormai essere felice e contento con la nuova fidanzata Laila Hasanovic, modella classe 2000 e aspirante giornalista. Attualmente conta quasi 400mila follower ed è stata spesso notata da brand importanti che l’hanno ingaggiata come modella.