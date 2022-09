Chi è Holly Johnson dei Frankies Goes to Hollywood?/ Carriera e malattia del cantante di “Relax”

Holly Johnson prima e dopo il successo con i “Frankies Goes to Hollywood”

Holly Johnson è un cantante britannico, noto in tutto il mondo per le sue hit musicali senza tempo come il brano “Relax”. Nasce nel 1960 a Liverpool e il suo nome di battesimo è “William”, solo in seguito, ispirato dall’attrice Holly Woodlawn, decide di farsi chiamare “Holly”. Accompagnato sin da piccolo da una grande passione per l’arte e per la musica, nel 1977 fa il suo esordio come bassista insieme alla band punk “Big in Japan”, poi dal ’78 debutta da solista, come cantante, con i brani “Yankee Rose” e “Hobo Joe”.

Eva Robin’s, chi è?/ "Innamorarmi? Sempre una catastrofe: oggi amo solo la mia micia e..."

In quegli stessi anni, dopo il successo da solista, conosce Peter Gill, Jed O’Tole e Brian Nash e forma i “Sons of Egypt”, una band destinata sciogliersi per lasciare il posto ai grandi “Frankie Goes to Hollywood“. Quest’ultima band, nota anche come “FGTH” è stata fondata nel 1980 da Holly Johnson, lui stesso ha scelto il nome del gruppo e ha cantato insieme a loro fino al 1987, creando alcuni dei brani che hanno avuto più successo durante la sua carriera: “Relax” e “The Power of Love”. Dopo lo scioglimento della band, l’artista ha continuato la sua carriera come cantante solista, creando brani come “Love Train” e “Americanos”.

Biagio D'Anelli, video choc/ "Grande Fratello Vip? Concorrente a Terrazza Sentimento"

Holly Johnson, vita privata, hobby e HIV

Dal 2000 in poi Holly Johnson ha coronato la sua carriera da cantante solista con moltissimi altri successi, collaborazioni ed esibizioni importanti. Attualmente il cantante porta ancora la sua musica in giro per il mondo e di recente è stato in Italia per partecipare ad “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ’90”, programma condotto da Amadeus, eppure Johnson ha anche molti altri interessi. Per chi non lo sapesse, il cantante è anche uno scrittore e un rinomato pittore; la passione e la bravura nel campo della pittura sono state tali da permettergli di esporre i suoi maggiori capolavori a Londra, presso L’Alexander Palace e di organizzare varie mostre.

Marracash, ex fidanzato Elodie: perchè si sono lasciati?/ Lei svela:"Non ci immaginavamo genitori"

In merito alla sua vita privata, l’artista è sempre stato molto riservato (nonostante sia molto attivo sui social). Sappiamo che nel lontano 1980 si era innamorato di Wolfgang Kuhle, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo, con cui pare avere una relazione ancora oggi. L’unico momento di vita privata che il cantante ha voluto “condividere” riguarda il virus dell’HIV, diagnosticatogli nel 1991, che a quel tempo lo costrinse a ritirarsi per ben 3 anni dalla scena musicale, fino agli anni in cui uscirono i brani “Legendary Children” e “Love and Hate” (scritto per Ryuichi Sakamoto).











© RIPRODUZIONE RISERVATA