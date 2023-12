Holy Francisco, duro provvedimento ad Amici 23: “Mi gioco il c**o”/ Pesante sanzione per alcuni allievi

Amici 23, duro provvedimento contro Holy Francisco e non solo: cos’è successo

In ogni edizione di Amici di Maria De Filippi non mancano allievi un po’ più indisciplinati di altri e quest’ultima non fa eccezione. Nelle scorse settimane più volte anche in puntata gli allievi sono stati rimproverati per la loro poco attenzione alle regole, dalla scarsa igiene in casetta fino al ritardo alle lezioni. Per questi motivi la produzione di Amici 2023 ha deciso di adottare un duro provvedimento disciplinare per punire alcuni allievi: “A causa dei continui ritardi alle lezioni e altre infrazioni la produzione ha deciso che, per ogni infrazione, verrà annullata un’ora di lezione a chi l’ha commessa.”

Il provvedimento ha colpito anche Holy Francisco. La situazione dell’allievo di Anna Pettinelli, però, è più particolare di quella degli altri. Il giovane cantante, infatti, già rischia seriamente l’eliminazione da Amici 2023 perché arriva sempre ultimo in classifica. La sua coach Anna Pettinelli più volte lo ha avvertito che non lo avrebbe più tollerato. Holy Francisco, quindi, non ha nascosto tutta la sua preoccupazione per il provvedimento disciplinare ai suoi danni: “Ma per cosa? Perché a me la lezione serve. Io capisco le regole e tutto ma io mi gioco il cu*o questa settimana, non mi posso permettere di saltare le lezioni. Se le salto per me è un problema”

Amici 2023, Lil Jolie, Holden, Ayle, Petit, Matthew e Sarah sono gli allievi sanzionati

Holy Francisco non è l’unico allievo di Amici 2023 vittima di un provvedimento disciplinare. Sono molti gli allievi, tutti cantanti, che non rispettano l’orario di inizio delle lezioni e per questo vedranno annullata un’ora di lezione per ogni infrazione commessa. Nel team di Rudy Zerbi sono state annullate le lezioni a Lil Jolie, Petit e Holden. Nella squadra di Anna Pettinelli a Ayle, Holy Francisco e Matthew mentre in quella di Lorella Cuccarini soltanto a Sarah.

Gli allievi di Amici 2023 sanzionati non hanno reagito tutti allo stesso modo. I più disperati per le lezioni annullate sono stati Holy Francisco e Ayle mentre Holden ha provato a consolarli: “Lo so che è difficile, anche io faccio fatica ma trovo la forza. Se vuoi fare questo lavoro ti serve.” Nel frattempo ieri è stata registrata la puntata che andrà in onda domenica 3 dicembre di Amici dalle anticipazioni si scopre chi saranno gli allievi a rischio eliminazione ed anche che c’è stata anche una lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

