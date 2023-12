Holy Francisco eliminato da Amici 23: “Non mi lascio abbattere”/ “Ho fatto un bel percorso”

Holy Francisco eliminato da Amici 2023, le sue prime parole: “Non mi lascio abbattere”

Nella puntata di ieri di Amici di Maria De Filippi 2023 com’era prevedibile e come già annunciato dalle anticipazioni è stato eliminato Holy Francisco. Il cantante si è classificato ultimo nella gara delle cover e la sua insegnante Anna Pettinelli vedendo la classifica ha deciso di eliminarlo. Si chiude dunque l’esperienza nel talent di Canale4 del cantante che prima di salutare amici, colleghi e professori si è preso qualche minuto per dire la sua sull’eliminazione dicendosi comunque soddisfatto e disposto a guardare solo il lato positivo: “La prendo nel verso giusto, avrò tempo per crescere fuori.”

Sanremo 2024: gli ex Amici Angelina Mango, Irama, Emma Marrone, The Kolors ammessi tra i Big/ L'annuncio!

Holy Francisco eliminato da Amici 2023 ha continuato il suo discorso dicendosi fiero e soddisfatto del percorso fatto nel talent condotto da Maria De Filippi: “Ho 18 anni, non mi lascio abbattere. Ho fatto un bel percorso, sono cresciuto, sto crescendo, sono fiducioso delle mie capacità.” Non sono mancati poi i ringraziamenti di rito ed uno in particolare a Raimondo Todaro: “Mi avete aiutato tutti a metterle in discussione, per crescere. Raimondo Todaro sei un grande, ti stimo tanto. Ora mi volete abbracciare così me ne vado e andiamo avanti?”

Amici 23, Celentano spietata alla lavagna con gli allievi/ Fioccano insufficienze gravi, Nicholas asfaltato

Amici 2023, Holy Francisco eliminato: l’abbraccio con Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Holy Francisco è stato eliminato da Amici 2023 e poco prima di abbandonare la scuola si è detto fiducioso per il futuro, ha ringraziato tutti ed c’è stato anche un momento molto tenero, l’abbraccio sia con la sua insegnante Anna Pettinelli che con Rudy Zerbi. Con quest’ultimo in passato gli screzi non sono mancati, invece, ieri in puntata il prof di canto ha difeso l’allievo criticando il modo di agire di Anna Pettinelli. Rudy Zerbi, infatti, ha accusato la collega di aver scaricato e abbandonato al suo destino Holy Franciso: “Compito di un buon insegnante sarebbe indivisuare il talento, metterlo in risalto e difenderlo con i fatti. Tu non hai fatto niente di tutto questo motivo per cui non sei una buona insegnante.”

Holy Francisco eliminato ad Amici 23/ Ancora ultimo: Anna Pettinelli sotto accusa, Rudy Zerbi furioso

Rudy Zerbi ha continuato il suo attacco ad Anna Pettinelli: “Hai parlato di genialità ma guarda caso vedi come gira l’aria sul web, che le cose non ti vanno bene e lo abbandoni a se stesso. Lo lasci libero di scegliere la canzone che vuole e dici che se arriva ultimo lo mandi via.” Holy Francisco è stato eliminato da Amici 2023. Il suo percorso è stato in salita e nelle ultime settimane non riusciva più a convincere finendo spesso ultimo. Ieri si è esibito sulle note di un brano forse un po’ troppo difficile ed impegnativo La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André

© RIPRODUZIONE RISERVATA