Holy Francisco, ex Amici 23: “Il mio percorso? Condizionato da scelte sbagliate”/ “Con Anna Pettinelli…”

Amici 23, Holy Francisco dopo l’eliminazione: “Fiero di essere stato autentico…”

Vivere la strada verso il sogno ad Amici di Maria De Filippi non è semplice; riuscire ad emergere dipende spesso dalla propria forza di volontà così come dalle innumerevoli sfide che il format propone. Riuscire dunque ad avere un banco non implica la certezza di poterlo mantenere, come visto nel caso di Holy Francesco. Il giovane ha lasciato il talent alcune settimane fa e – come riporta Coming Soon – si è raccontato in una recente intervista rilasciata per SuperguidaTv.

Amici 23: due allieve pronte al ritiro, dopo il caso Matthew e Mew/ L'indiscrezione bomba!

“Sono consapevole che forse molte scelte che ho fatto hanno influito negativamente sul mio percorso, ma una cosa per la quale sono fortemente fiero è il mio essere stato sempre autentico”. Holy Francisco, pur ammettendo i propri errori ad Amici 23, si è dunque detto fiero di quanto fatto vedere nel corso della sua esperienza. “Gli errori mi hanno insegnato a crescere e maturare; sono entrato come un ragazzino e mi sento di esserne uscito più maturo”.

Amici 23, Marisol Castellanos velina di Striscia La Notizia?/ É "una pantera" sulle note di Britney Spears!

Holy Francisco e le amicizie nate ad Amici 23: “Avranno tutti un posto nel mio cuore…”

Parlando degli insegnamenti ricevuti ad Amici 23 – sempre nell’intervista per SuperguidaTv – Holy Francisco a rivolto un pensiero anche alla sua ex coach, Anna Pettinelli. “Per me è stato fondamentale imparare ad affrontare le situazioni. L’atteggiamento materno di Anna Pettinelli nei miei confronti mi ha sempre aiutato a rimanere lucido e non lasciarmi abbattere mai”.

Chiaramente, seppur interrotta sul più bello, l’esperienza ad Amici 23 di Holy Francisco è stata fondamentale anche per stringere nuove amicizie. “Ho legato tantissimo con Mew, Matthew, Ayle, Nick, Marisol e Gaia; ma in generale tutti hanno e avranno sempre uno spazio nel mio cuoricino”. Come riporta Coming Soon – in riferimento all’intervista per SuperguidaTv – il cantante ha poi aggiunto: “Immaginando una collaborazione vedo bene un pezzo con Matthew e Ayle”.

Sanremo 2024, Angelina Mango fuori dal podio/ La reazione dell'ex Amici 22 alla previsione dei bookmakers

© RIPRODUZIONE RISERVATA