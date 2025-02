Venerdì 14 febbraio andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action thriller dal titolo Homefront. Questo progetto cinematografico statunitense è stato prodotto nel 2013 e si ispira all’omonimo best seller dello scrittore Chuck Logan. Scritto e prodotto dalla star di Hollywood Sylvester Stallone, alla regia troviamo il noto film maker Gary Fleder, che nel corso della sua carriera ha girato numerosi film campioni di incassi, come “Cosa fare a Denver quando sei morto” e “Il Collezionista”.

Nei panni dell’agente della DEA Phil Broker, l’attore e artista marziale inglese Jason Statham, celebre per la sua partecipazione alla saga di “Transporter” e “Fast & Furious”. Al suo fianco l’attore statunitense James Franco, vincitore del Golden Globe per la sua interpretazione in “James Dean – La storia vera” (2001), e l’attrice statunitense Winona Ryder, diventata famosa a livello internazionale grazie al film “Edward mani di forbice” (1990). Nel cast anche: Kate Bosworth, Marcus Hester, Rachelle Lefèvre e Omar Benson Miller.

HOMEFRONT: LA TRAMA DEL FILM IN ONDA SU CANALE 5

Homefront è ambientato a New Orleans, dove l’agente sotto copertura Phil Broker è stato incaricato di infiltrarsi in una banda di narcotrafficanti per fermare i loro traffici illeciti. Dopo un lungo e attento lavoro, Broker riesce a fare arrestare i criminali, tranne Danny T e suo figlio che, durante uno scontro a fuoco con lo stesso protagonista, viene ucciso. Dopo questo terribile evento, Broker decide di abbandonare la DEA e di iniziare una nuova vita con sua figlia Maddy in una piccola e tranquilla città della Louisiana. Nonostante i suoi desideri, però, neanche qui l’ex agente riesce a trovare un po’ di pace, poiché Maddy si trova a dover fare i conti con un bullo.

Sarà proprio la mamma di quest’ultimo che, dopo un’accesa discussione con Broker, chiederà a suo fratello (che è un malvivente) di dare una lezione al protagonista e a sua figlia. Per fortuna, nonostante l’inferiorità numerica, Broker riesce a battere il gruppo di criminali, ma sarà proprio in questa occasione che la sua vera identità e il suo passato verranno alla luce. Inizierà così per l’uomo l’ennesima lotta per difendersi dai narcotrafficanti decisi a vendicare la morte del figlio di Danny T. Riuscirà a mettere in salvo la propria vita e quella di sua figlia Maddy?