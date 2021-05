Homefront/ Video, su Italia 1 il film con Jason Statham e James Franco (31 maggio)

Homefront va in onda dalle ore 21.20 di oggi, 31 maggio, su Italia 1. Il film, diretto nel 2013 da Gary Fleder, vede come protagonisti James Franco, Jason Statham e Winona Ryder, in una pellicola di genere azione/thriller caratterizzata dai ritmi incalzanti e in grado di tenere incollati allo schermo fino alla fine, complici soprattutto le presenze sceniche di James Franco, Jason Statham e Wynona Ryder che fanno affidamento alla loro pluriennale esperienza.

Si tratta di un film commerciale, uno di quelli che un tempo venivano chiamati blockbuster. Nonostante questo risulta una trovata commerciale interessante e che può attirare un pubblico molto ampio.

Homefront, La trama

La trama del film Homefront ruota attorno alle vicende di Phil Brocker, un agente della Dea che ha come scopo principale quello di bloccare quanto più possibile il traffico di droga. Tuttavia, la sua vita subisce un dramma decisamente potente il giorno in cui, per errore, fa uccidere il figlio di un potente boss che gli ha giurato vendetta, il tutto durante un conflitto contro dei bikers. Rimasto vedovo, Phil deve trovare il tempo necessario per essere poliziotto e padre, dovendo difatti anche curarsi della sua piccola figlia Maddy. Per tenerla al sicuro da eventuali ritorsioni, Phil decide di trasferirsi con sua figlia Maddy in una piccola cittadina di provincia, per cercare di far perdere le sue tracce da eventuali ritorsioni.

La piccola Maddy, però, fatica ad ambientarsi nella nuova cittadina, complice soprattutto il repentino cambio di vita al quale è stata sottoposta improvvisamente. Ciò scatena in lei una strana violenza, che culmina con un grave litigio con la nipote del boss locale. Si tratta solo dell’inizio di una lunga escalation di problemi: Maddy, infatti, comincia ad essere in pericolo, e su suo padre si interessa soprattutto il boss locale che è deciso a vendicare il torto subito dalla figlia di Phil.

Ne consegue un vero e proprio scontro, una escalation di violenza e di ritorsioni che metteranno Phil a dura prova. L’agente, quindi, dovrà fare tesoro di tutte le esperienze accumulate durante i tanti anni di servizio, cercando così il modo migliore per difendere sua figlia dal boss locale che è deciso più che mai a fare del male sia a Phil che alla figlia. Se l’agente cercava un po’ di pace, quindi, si trova al contrario coinvolto in una nuova storia di violenza, dalla quale adesso dovrà fare tutto ciò che è in suo potere sia come padre che come poliziotto per portare in salvo sua figlia e per cercare di far perdere nuovamente le sue tracce, così da poter evitare di scontrarsi con delle persone senza scrupoli e decisi ad eliminare sia Phil che sua figlia.

Video, il trailer del film “Homefront”





