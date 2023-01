HomePod Apple di seconda generazione/ Tutte le novità: dalla domotica a Siri

Sono tante le novità presentate da Apple nella giornata di ieri, ed oltre ai nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici e i Mac Mini di nuova generazione, Cupertino ha svelato anche il nuovo modello di HomePod. Lo smart speaker sta cercando di farsi strada in un mercato che al momento vede un leader assoluto come Amazon Echo con Alexa, subito seguito da Google Nest, e proprio per questo ha deciso di rinnovarsi. I miglioramenti, come sottolineato dai colleghi di Wired, sono diversi, e riguardano sia il sistema hardware che software, con una serie di funzionalità molto interessante che sono state aggiunto.

Prima di tutto troviamo l’audio computazionale evoluto in grado di supportare anche i brani in audio spaziale con un suono immersivo, ed inoltre, è stato introdotto un modo più profondo per poter gestire al meglio la domotica di casa tramite comandi vocali. Infine, migliorato anche il sistema di notifiche soprattutto per quanto riguarda eventuali emergenze casalinghe. In merito ai miglioramenti audio, ora il suono risulta essere più fedele su alti e bassi grazie ad un woofer ad alta escursione, ma anche ad un diaframma da 20 millimetri, un microfono con equalizzatore di bassi integrato e cinque tweeter in griglia.

HOMEPOD DI APPLE, CON DUE DISPOSITIVI E IL SUPPORTO AD APPLE TV 4K…

Nel nuovo HomePod di Apple troviamo poi il chip S7 che garantisce la tecnologia di rilevamento delle caratteristiche della stanza in cui il dispositivo viene installato, analizzando quindi le riflessioni acustiche e adottando il miglior suono possibile per l’ambiente in cui ci si trova.

Se si dovessero acquistare due HomePod si riuscirebbe così a ricreare un effetto stereo per guardare la tv, e in coppia con Apple TV 4K sarebbe il top. Tramite l’assistente vocale Siri è possibile accedere ai vari contenuti ma anche controllare i dispositivi di domotica connessi attraverso dei comandi singoli o delle automazioni programmabili a discrezione dell’utente. E’ comodo tra l’altro anche per ritrovare eventuali device persi tramite l’app Dov’è. In merito alla disponibilità e al prezzo, HomePod è ordinabile sin da subito sul sito di Apple ad un prezzo di 349 euro in colore bianco o nero.

