Homer e Atlas, figli Anne Heche/ L’ultima foto insieme sui social e…

Homer e Atlas, figli di Anne Heche: ecco chi sono

Homer e Atlas sono i figli di Anne Heche, l’attrice americana che, secondo l’entourage «è improbabile che sopravviva» in seguito alle lesioni alla testa riportate per un terribile incidente in auto. L’attrice ha avuto un passato burrascoso, ha vissuto due grandi gioie con la nascita dei figli Homer e Atlas, nati da due relazioni differenti dell’attrice. Con il cameraman Coley Laffoon che ha sposato nel 2001 è diventata mamma per la prima volta con la nascita di Homer.

Il matrimonio con Coley Laffoon è finito nel 2007. In seguito, l’attrice ha avuto una storia con l’attore James Tupper da cui ha avuto il suo secondo figlio, Atlas, nato nel 2009. La storia tra la Heche e James Tupper è poi finita nel 2018. Sui figli dell’attrice non ci sono molte informazioni dal momento che ha sempre protetto la loro vita.

Homer e Atlas, l’ultima foto con la mamma Anne Heche

Anne Heche ha sempre protetto la vita privata dei figli Homer e Atlas. Tuttavia, sbirciando tra le varie foto del suo profilo Instagram, spunta una foto in cui l’attrice sorride accanto ai suoi, grandi amori della sua vita. Sorridente e serena, Anne Heche, nella foto che potete vedere in basso, si lascia abbracciare dagli uomini più importanti della sua vita.

La foto risale allo scorso 9 maggio e, considerando ciò che sta accadendo in queste ore, commuove il web. Sia Homer che Atlas hanno un profilo Instagram, ma per il momento, nessuno dei due ha pubblicato un riferimento alla mamma.

