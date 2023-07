Hondo, Rete 4/ Western con Ralph Taeger e diretto da Lee H. Katzin, in onda oggi, domenica 9 luglio 2023

Hondo, film western diretto da Lee H. Katzin

Domenica 9 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17,05, il film western del 1966 intitolato Hondo. La pellicola è un remake dell’omonimo filo del ’54 con protagonista il mitico John Wayne ed è diretta dal celebre regista statunitense Lee H. Katzin, conosciuto in particolare per le serie televisive anni ’60 Missione impossibile e Sulle strade della California.

Il protagonista, Hondo Lane, è interpretato dall’attore Ralph Taeger, ex giocatore di baseball professionista, protagonista della serie televisiva degli anni ’70 La valle dell’oro. Al suo fianco, nel ruolo di Angie Dow, la bellissima Kathie Browne, apparsa in alcune serie tv di successo come Star Trek e Love Boat. Nel film compare anche il celebre attore Noah Beery Jr., con il ruolo di Buffalo Baker, artista che raggiunse il successo grazie al personaggio di Joseph “Rocky” Rockford, padre del detective Jim, nella serie tv Agenzia Rockford, che gli valse anche una stella alla Hollywood Walk of Fame.

La trama del film Hondo, la pace è possibile?

Hondo racconta le vicende di un uomo bianco, Hondo Lane (Ralph Taeger) che ha sposato la figlia di un capo di una tribù di nativi americani. Per questo motivo il governo americano lo sceglie come ambasciatore presso gli apache per cercare di stringere un’allenza di pace tra le due popolazioni. Il compito è tutt’altro che facile, ma l’uomo è pronto a usare tutte le sue forze per ottenere i risultati sperati.

Lande quindi inizia ad adoperarsi per trovare un punto di incontro tra il capo della tribù, Vittoro, e i soldati di Fort Lowell. Durante il viaggio per incontrare gli indiani salva una donna, Angie Dow (Kathie Browne) e il suo piccolo bambino dall’attacco di alcuni pericolosi indiani ribelli. Decide così di accompagnarli al sicuro nel forte ma il marito di Angie, un uomo spietato, tende loro una trappola.

Il protagonista riesce per fortuna a uscire sano e salvo da questa imboscata ma uccide il responsabile della trappola. Le disavventure però sono solo all’inizio, Hondo viene infatti preso in ostaggio dagli apache ribelli, ma viene salvato dal capo tribù Vittoro. I ribelli non sono ancora pronti a gettare le armi, sono pronti a fare qualunque cosa affinché la pace tra le due popolazioni non abbia luogo, così attaccano la miniera di Gallagher.

Inizia così una lotta all’ultimo sangue tra i ribelli e i nativi americani di Vittoro: le sorti della tanto desiderata alleanza sono sempre più incerte…

