Hondo/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Geraldine Page

Hondo, film di Rete 4 diretto da John Farrow

Hondo sarà trasmesso oggi, domenica 3 luglio, su Rete 4 a partire dalle ore 17.00. Il western è stato girato nel 1953 da John Farrow, regista e sceneggiatore australiano. Il soggetto di Hondo è di Louis L’Amour (autore del racconto The Gift of Cochise); la sceneggiatura di James Edward Grant; la fotografia di Robert Burks e Archie Stout; il montaggio di Ralph Dawson; le musiche di Hugo Friedhofer e la scenografia di Alfred Ybarra.

Dal film Hondo è stata tratta una serie TV nel 1967 e il cast del film è composto da John Wayne e Geraldine Page. John Wayne è stato un attore statunitense, che ha esordito nel cinema muto negli anni Venti, per diventare nel trentennio 1940-1970, uno dei più noti attori al mondo. Viene apprezzato soprattutto nei film western, ma si è distinto anche in altri generi. Nel 1970 vince il Premio Oscar e il Golden Globe con Il grinta. Geraldine Page è stata un’attrice statunitense, considerata tra le migliori attrici dell’epoca. Infatti è stata una delle interpreti che ha ricevuto più candidature nella storia dei Premi Oscar. Ha vinto il premio Oscar nel 1986 con In viaggio verso Bountiful.

Hondo, la trama del film: 1870 negli Stati Uniti

Hondo è ambientato nel 1870 negli Stati Uniti. Angie Lowe vive con il figlio Johnny, in Arizona, in un’area frequentata dagli Apache. Un giorno arriva in fattoria Hondo Lane, portaordini dell’esercito americano. Ben presto nasce un certo feeling tra Hondo ed Anngie, tanto che l’uomo la invita a lasciare la casa per vivere in un luogo più sicuro, ma lei rifiuta. Non vuole andarsene poiché crede che il marito, che non vede da alcuni mesi, prima o poi tornerà.

Hondo, torna al forte e incontra il marito di Angie. Nel frattempo, la banda indiana capeggiata da Vittoro giunge alla fattoria e, colpito dal coraggio di Johnny, che difende la madre impugnando un fucile, decide di crescerlo come un guerriero indiano. Vittorio torna da Angie qualche giorno dopo con alcuni aspiranti mariti così da far crescere Johnny con un padre come si deve, ma Angie declina l’offerta. Intanto, Hondo decide di tornare al ranch ma, lungo la strada, ammazza il marito di Angie, che aveva cercato di ucciderlo. Come andrà a finire?

