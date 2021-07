Honesty bombing/ Dopo la pandemia si è più sinceri già al primo appuntamento

Con l’avvento della pandemia di covid e il conseguente lockdown, è divenuto sempre più pregnante non perdere tempo, fenomeno che è stato definito “honesty bombing”. Del resto, come riferisce Vanity Fair, questo nuovo modo di vivere ci ha insegnato che da un giorno all’altro rischiamo di perdere tutto ciò che per noi è basilare, a cominciare dal socializzare, dal conoscere nuove persone, stringere amicizie e ovviamente incontrare l’amore della propria vita. “La tendenza è quella di intavolare conversazioni più oneste – scrive il sito del noto mensile – e di non aspettare troppo a rivelare le proprie aspettative, che si tratti del desiderio di avere figli o di altre aspirazioni di cui, di solito, non si parla al primo appuntamento”.

TRAVOLTE E UCCISE DA MIETITREBBIA: BRACCIANTE INDAGATO/ Cugina "Con loro 2 ragazzi"

A confermarlo anche un sondaggio effettuato sull’applicazione di appuntamento Badoo, secondo cui il 72% dei single si dice più disposto rispetto al periodo pre-covid, a rivelare cosa cerca realmente in una relazione, ad essere più onesto quindi. Addirittura l’82% si dice disposto ad essere più aperto e onesto già al primo appuntamento, mentre il 69% ha spiegato di avere “smesso di giocare” a fare la persona difficile; il 75%, infine, spiega di non essere intenzionato a voler perdere tempo quando incontra qualcuno con cui non è compatibile.

Ddl Zan, Pd-5S senza voti al Senato/ Renzi ‘con’ la Lega “cambiare testo o non passa”

HONESTY BOMBING: FRA SINCERITA’ E MAGGIORE ATTRAZIONE…

Cambiano così gli argomenti trattati già al primo incontro, e non sarà inusuale “sentire parlare di famiglia, traumi, politica e matrimonio”. Infatti, il 23% degli intervistati ha dichiarato di chiedere informazioni sul desiderio di avere o non avere figli, ma anche di sposarsi già al primo appuntamento. Tra l’altro pare che questa nuova tendenza dell’honesty bombing aumenti anche il fascino di chi lo “pratica”.

Secondo una ricerca condotta dagli studiosi del Centro interdisciplinare Herzliya con sede in Israele e dell’Università di Rochester. «Le persone – dice Harry Reis, uno degli autori dello studio – possono proteggersi dalla possibilità di un rifiuto doloroso prendendo le distanze da partner potenzialmente rifiutanti. Le persone sperimentano livelli più elevati di desiderio sessuale quando si sentono sicure dell’interesse e dell’accettazione da parte di un potenziale partner».

Papa Francesco operato, come sta?/ Bollettino medico: notte tranquilla al Gemelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA